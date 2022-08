Plusieurs spectacles gratuits au centre-ville durant Trois-Rivières en blues

Les bars et restaurants du centre-ville vibreront au rythme de Trois-Rivières en blues du 25 au 28 août.

La scène située au parc portuaire accueillera Ghost Town Blues Band pour la troisième fois en seulement cinq ans le 25 août. Le lendemain, la Mauricienne Manon Brunet sera en spectacle dès 19h30 et offrira une interprétation de musique gospel.

Le 27 août, les festivités débuteront à 12h30 avec Paul Arthur Band, de passage pour la première fois à Trois-Rivières en blues, suivi du trio Blues Jar, du guitariste Spencer MacKenzie, de Justin Saladino Band et de la talentueuse Erja Lyytinen. La journée se terminera avec Mike Goudreau & Boppin’ Blues Band qui fouleront la scène dès 19h30.

Enfin, les festivaliers pourront assister au concours Québec à Memphis dès 12h30 le dimanche. Le gagnant ou la gagnante pourra représenter la Société blues de Montréal à Memphis lors de la prochaine présentation de l’International Blues Challenge l’an prochain sur Beale Street. Cet évènement sera suivi par Durham County Poets sur la scène à 15h30 pour la présentation de leur tout nouvel album. Backtrack Blues Band sera ensuite en spectacle dès 17h00, suivi par le sextuor Ben Racine Band dès 18h30.

Le festival sera clôturé par une prestation du duo ZOOM with Shawn Kellerman.

En plus des spectacles de cette scène, six bars et restaurants accueilleront les spectacles de différents artistes blues durant le festival. Dès 18h30 chaque soir, ces performances pourront être vues à La Maison de Débauche par le Carlito, au pub irlandais Le Trèfle, au restaurant Le Grill, au Poivre Noir, au Bistro l’Ancêtre et au restaurant O’Centro Pub & Grill. Ce sont une dizaine d’artistes qui performeront à ces différents endroits. Les détails des différents spectacles sont disponibles au 3renblues.com.

Rappelons qu’en plus de la programmation gratuite offerte au centre-ville, les passionnés de blues se retrouveront à l’Amphithéâtre Cogeco où des artistes spectaculaires performeront jeudi, vendredi et samedi soir. Les têtes d’affiche ne sont nul autre que Tom Cochrane, Ben Harper & The Innocent Criminals et Larkin Poe. Un passeport est requis pour assister à ces trois jours de spectacles.