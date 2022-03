Plus de 150 activités au programme du Salon du livre

C’est bientôt l’heure des retrouvailles entre les amoureux de la lecture et le Salon du livre de Trois-Rivières qui se déroulera du 24 au 27 au CECi de l’Hôtel Delta. Près de 300 auteurs sont attendus pour l’occasion.

Ce sont plus de 150 activités qui seront proposées: tables rondes, entrevues, spectacles pour enfants et plus.

Les tables rondes aborderont des sujets variés comme les questions de racisme et d’identité, l’écriture intime et l’autofiction chez les nouvelles voix de la littérature, le cynisme en littérature, l’importance des livres comme objets essentiels en marge de la solitude, ainsi que les personnages marginalisés et le polar au féminin.

Le samedi soir, le Salon du livre propose un apéro en compagnie des invités d’honneur Pierre-Yves McSween et Émilie Perreault, de même que les écrivaines Louise Dupré et Jolène Ruest. Suivra le cabaret des marginalités, un événement hybride entre lecture publique et performance qui fera plonger les visiteurs dans l’univers créatif de six auteurs. La Dictée du Salon du livre est aussi de retour le 27 mars.

Les passeports donnant accès aux quatre jours de l’événement sont en vente à la Librairie Poirier (Trois-Rivières et Shawinigan), la Librairie L’Exèdre et Coopsco Trois-Rivières. Notons que l’entrée sera gratuite le jeudi de 15h à 21h aux abonnés des bibliothèques de Trois-Rivières.

Certaines tables rondes et animations seront aussi diffusées sur le site web du Salon du livre.

Des activités pour les enfants

Dans le cadre des journées scolaires, les écoles inscrites pourront recevoir virtuellement des auteurs dans leurs classes. Plus de 2500 enfants des CPE, du préscolaire, du primaire et du secondaire prendront aussi part à différentes activités en lien de la lecture.

Du 21 au 26 mars, une heure du conte virtuelle sera également diffusée chaque soir à 19h. L’activité mettra en vedette Valérie Fontaine, Marie-Louise Gay et Natalie Choquette. Les tout-petits pourront d’ailleurs rencontrer Valérie Fontaine dans le Petite Salon du livre Marmen le vendredi 25 mars.

Le samedi, l’auteure et chanteuse Renee Wilkin lira aux enfants son livre le plus récent sur l’acceptation des différences, tandis que Tristan Demers apprendra aux jeunes visiteurs que dessiner, c’est facile.

Le lendemain, une activité spéciale mettra en valeur les livres de l’éditeur à l’honneur Les 400 coups. Puis, les enfants pourront assister à l’impro-illustration durant laquelle les illustrateurs Tristan Demers, Garry, Félix LaFlamme et Guillaume Perreault s’affronteront en suivant les consignes de la maîtresse de jeu.

La programmation complète, la présence des auteurs et les horaires de dédicaces sont disponibles au www.sltr.qc.ca/programmation.

Une application pour découvrir la littérature autrement

Les visiteurs du Salon du livre auront l’occasion d’expérimenter Reliure, une application conçue par Rum&Code qui permettra aux visiteurs de consulter, sur leur appareil mobile, une grande partie du contenu littéraire disponible sur place durant l’événement.

« On peut enfin rendre cette technologie disponible à tous les visiteurs. L’objectif de Reliures est d’encourager les découvertes de nouveaux auteurs, de livres, de maisons d’édition, etc. On a pu l’améliorer depuis 2020, de sorte que cette technologie est maintenant disponible sur téléphone mobile. On veut que les utilisateurs aient la même sensation que lorsqu’on entre dans une grande librairie », indique Félix-Antoine Huard, cofondateur et marketeur chez Rum&Code.

Le logiciel proposera notamment des suggestions de livres et d’auteurs d’ici grâce à un outil de recherche qui permet de définir son profil.

La sortie du prototype initial était prévue en 2020, mais la pandémie a forcé l’équipe à repousser la présentation du projet jusqu’à la tenue d’un Salon du livre en présentiel.