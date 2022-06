Place aux aînés: la mise en vente des billets est lancée

Les billets pour assister à la 23e édition du spectacle Place aux aînés, les 17 et 18 septembre à 14h, sont en vente dès maintenant.

Les billets sont disponibles en ligne au culture3r.ca, en téléphonant au 819 380-9797 ou en se présentant directement à la billetterie de la salle J.-Antonio-Thompson.

Les billets sont au coût de 15 $ plus taxes.

Depuis 1997, Place aux aînés fait valoir les talents artistiques des citoyens et citoyennes de 55 ans et plus. Chaque année, se sont une quinzaine d’artistes de tout horizon qui participent à rendre cette soirée inoubliable.

Ce classique du paysage culturel de Trois-Rivières leur permet de vivre une expérience de scène professionnelle.