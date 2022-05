Pique-nique et musique avec les Petits Chanteurs

Les Petits Chanteurs de Trois-Rivières tiendront la deuxième édition de leur pique-nique musical le samedi 4 juin, de 9h30 à 15h au Collège Marie-de-l’Incarnation.

C’est l’occasion de sortir les paniers à pique-nique et de préparer sandwichs et crudités. Au programme: activités pour les enfants, pratique publique de chants, concert conjoint avec le public et les Petits Chanteurs de Trois-Rivières (votre première audition pour devenir un Petit Chanteur) et prestation du quintette de cuivres, l’Ensemble Cuivrez-Vous Bien!

Toutes les activités présentées sont gratuites et toute la population y est chaleureusement invitée.

En cas de pluie, les activités seront reportées au lendemain, le 5 juin.

Chaque année les choristes faisant partie des Petits Chanteurs participent à 12 messes, trois concerts, un enregistrement de disques, un camp d’été, un camp d’hiver et habituellement à une tournée au Canada ou à l’étranger.