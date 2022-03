Petites et grandes curiosités du paysage trifluvien

Trois-Rivières regorge de petites et grandes curiosités historiques. On passe à côté sans nécessairement les voir tant on est habitué à leur présence. Yannick Gendron et Alain Gervais s’y sont attardé plus en détail et y ont consacré un livre intitulé Curiosités de Trois-Rivières.

C’est l’occasion de découvrir ou de redécouvrir 100 curiosités qui font partie du paysage de la ville.

Des exemples? On peut penser à la petite réplique de la chapelle Pierre-Boucher au cimetière Sainte-Marie, la vieille borne en pierre située devant le bureau de poste du centre-ville, le mur du pendu de l’église St. James, l’origine du nom de la tourbière Red Mill ou encore la découverte du vestige d’un possible moulin sur la rivière Millette.

« Ça n’a pas été compliqué d’en trouver 100 sur le territoire. On a parfois dû recouper des sujets ou en regrouper pour s’assurer d’avoir le nombre requis au final. On avait aussi cette préoccupation de couvrir l’ensemble du territoire, précise Yannick Gendron, historien et co-auteur de l’ouvrage. Normalement, quand les gens pensent à l’histoire de Trois-Rivières, ils pensent surtout au centre-ville. La réalité, c’est que la fusion municipale a beaucoup élargi le territoire. On voulait refléter cette réalité, de sorte qu’on a déniché des curiosités dans les anciennes municipalités de Sainte-Marthe, Saint-Louis-de-France, Pointe-du-Lac et Cap-de-la-Madeleine.

M. Gendron avait été contacté par les éditions GID en 2018 en lien avec son intérêt de se pencher sur des curiosités trifluviennes pour bonifier la collection. L’historien a ensuite approché Alain Gervais, un amateur d’histoire locale et de ces petites curiosités dont on oublie l’existence, pour se joindre au projet.

« Pour le plaisir, j’avais déjà commencé une liste de ce que j’appelais de petits détails. J’étais déjà dans cet esprit. Au fil du processus, on a été surpris par certains éléments. Ça m’a aussi donné l’occasion d’aller plus en profondeur sur des éléments que j’avais relevés brièvement », raconte M. Gervais.

« On a aussi trouvé des choses inédites, comme un vestige de ce qui pourrait être un moulin sur la rivière Millette. C’est un moulin totalement inconnu datant d’environ 1835. J’ai pu documenter ça. Il reste une trace », raconte-t-il.

Le livre Curiosités de Trois-Rivières s’attarde autant sur des bâtiments que l’on voit tous les jours en allant chercher des éléments curieux de leur histoire tout comme aux petites curiosités sur le territoire.

« On peut penser à la Maison Georges-De Gannes. Elle se nomme ainsi depuis 1756. Pourtant, Georges De Gannes n’y a pas demeuré pendant plus de quatre ans. Pourtant, son nom a été perpétué depuis », indique M. Gendron.

Le livre prend la forme de textes courts, mais rigoureux sur le plan historique. « Parfois, on aborde des sujets qui ont été beaucoup présentés dans la littérature historique, mais parfois, on n’avait rien. L’objectif était donc de retourner aux sources premières et aux documents les plus près des événements ou de dévoiler certains monuments qui ont déjà existé. On souhaitait se rapprocher le plus près possible des faits historiques », indique Yannick Gendron.

Certaines curiosités recensées dans le livre surprendront certaines personnes. On y retrouve notamment les escaliers extérieurs des logements sur la rue Sainte-Cécile, une curiosité dans l’œil d’un touriste. Ça devient l’occasion de raconter comment ces immeubles ont été construits.

Les deux hommes espèrent aussi rectifier les faits dans certains cas, mais surtout d’allumer les esprits sur cette histoire de proximité qui est encore bien présente de nos jours et qui perdure à travers divers monuments.

« Il n’y a pas de petite histoire. L’histoire de proximité est le reflet d’une plus grande histoire, soutient M. Gendron. On essaie de lire cette grande histoire à travers la petite. On veut aussi allumer l’intérêt pour l’histoire locale. Je pense que c’est un livre accessible à un ensemble de publics. »

« L’histoire, c’est dynamique, renchérit Alain Gervais. On est parti d’anecdotes et de recherches et on a creusé de notre côté. Si les gens arrivent avec de nouvelles informations, c’est bien. Le but, c’est qu’on en parle et qu’on remette ces curiosités sur la carte. »

Le livre Curiosités de Trois-Rivières est publié dans la collection Curiosités des éditions GID. Le livre est disponible en librairie, ainsi que sur les sites web Les Libraires et des éditions GID.