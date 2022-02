Pas de Mont-Carmel en fête à nouveau cet été

Le comité organisateur de Mont-Carmel en fête a pris la décision de ne pas tenir l’évènement en 2022. Malgré le fait que les mesures sanitaires tombent les unes après les autres, l’équipe organisationnelle a été décimée.

Voilà ce qui a été annoncé sur la page Facebook officielle de l’événement.

« Des bénévoles ont quitté le bateau. D’autres sont dans l’impossibilité de mettre la main à la pâte en 2022. L’équipe s’est réduite comme peau de chagrin et il y a une limite à ne pas franchir qui a été traversée. Avec une petite équipe, tout est encore possible, mais en plus nous devons composer avec un délai trop court pour tout organiser. »

Le budget de Mont-Carmel en fête a lui aussi été affecté ces derniers 24 mois.

« La gratuité à MCF 2022 était loin d’être assurée. Les commanditaires, qui ne font pas exception, ont été touchés par la pandémie. Voilà pourquoi nous avons pris la décision de restructurer l’organisation, de consolider nos finances et de revoir la formule. Bref de travailler très fort pour qu’un nouveau MCF revive en 2023. »

Rappelons que la dernière édition de Mont-Carmel en fête a été présentée en 2019.

« On ne vous dit pas adieu, mais à la prochaine! »