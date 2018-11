OSTR: le recrutement du nouveau chef d’orchestre se poursuit

TROIS-RIVIÈRES. Les démarches de recrutement d’un nouveau chef d’orchestre pour l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières (OSTR) vont bon train. Un comité de sélection devra faire le choix parmi six candidats.

«On est présentement en processus d’entrevues longues. On va aussi à gauche et à droite voir les chefs diriger. On avance dans le processus», précise Natalie Rousseau, directrice générale de l’OSTR.

Malgré la bonne réputation de l’orchestre, quelques-uns des candidats ont demandé à «essayer» l’orchestre, afin de voir le potentiel de chimie avec les musiciens.

«Ce sont d’excellents candidats. Du point de vue financier et logistique, cette demande pose un défi puisque notre saison est déjà bouclée. Le conseil d’administration devra se pencher sur cette question et sur plusieurs autres. L’objectif était d’annoncer un nom à la mi-décembre», indique Mme Rousseau.

Rappelons que Maestro Jacques Lacombe a décidé de ne pas renouveler son mandat auprès de l’OSTR en août dernier. Il était en poste depuis 2006 avec l’orchestre trifluvien.