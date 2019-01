Musée POP: une année chargée en 2019

Le Musée POP a connu une année faste en 2018 avec une augmentation de 20% de son achalandage. Au total, 63 000 visiteurs ont franchi la porte du musée durant la dernière année.

«Nous sommes fiers des résultats obtenus car c’est le signe que notre nouveau positionnement stratégique, par le nouveau nom et la nouvelle image de marque a conquis notre public. De plus, l’attractivité et la diversité de l’offre culturelle proposée en 2018 ont grandement contribuées à l’augmentation de l’intérêt des visiteurs envers leur musée. C’est la meilleure année pour notre institution depuis la présentation de l’expo vedette sur La Petite Vie», remarque Valérie Therrien, directrice générale du Musée POP.

Plusieurs projets ont également été concrétisés en 2018: nouvelle image de marque, nouveau site Internet, nouvel Espace POP créatif pour l’animation des groupes, octroi de financement pour la réalisation de deux expositions permanentes, soit celles du Musée et de la Vieille Prison, nouvelle exposition sur l’histoire de la bière du Québec et mise en valeur des bâtiments agricoles patrimoniaux de la Collection Séguin.

L’année 2019 sera également chargée avec, entre autres, le lancement de la toute première exposition permanente sur la culture populaire du Québec, intitulée Attache ta tuque: une virée décoiffante dans la culture québécoisei.

«Ce sera l’exposition «signature» du Musée POP. Elle viendra apporter un sentiment de fierté aux Québécois et permettra aux touristes étrangers de satisfaire leur curiosité sur les particularités de notre culture», précise Mme Therrien.

Un projet d’exposition pour enfants est également dans les cartons ainsi qu’une toute nouvelle exposition permanente en lien avec la visite de la Vieille prison.