Musée Pierre-Boucher: place à la magie de Noël!

Crédit photo : Marie-Eve Alarie

TROIS-RIVIÈRES. Sculpture, village de Noël, crèches en tout genre: le Musée Pierre-Boucher plonge ses visiteurs dans une féerie des Fêtes avec trois expositions qui occupent ses locaux.

On peut y admirer les œuvres joyeuses et colorées de Jacques Lisée, qui allie à la fois la sculpture et la peinture pour réaliser des bas-reliefs en bois. Il y présente des scènes caricaturales, des images habilement déformées, le tout enrobé d’une dose d’humour. Quelques bronzes tirés de son imaginaire sont également exposés.

Dans le couloir, le Musée Pierre-Boucher présente une sélection de crèches en bois sculpté, découpé, tourné ou assemblé par des artistes de différentes régions du Québec et tirées de la collection du musée.

Le troisième volet de l’immense village de Noël de la collection du musée se retrouve, quant à lui, du côté de la Salle Petit. En portant une attention particulière aux détails de cette impressionnante installation, on décèle de nombreux personnages et plusieurs petites mises en scènes, certaines animées.

Les maquettes en bois de Laurent Désilets, un maquettiste de Trois-Rivières, se greffent à l’installation. On peut notamment y voir une réplique de la ferme des Leclerc, à Sainte-Marthe-du-Cap, ainsi que de vieilles voitures, toutes réalisées en bois.

Le Musée Pierre-Boucher est ouvert du mardi au dimanche. Il sera toutefois fermé les 24-25-26 et 31 décembre, de même que les 1er et 2 janvier. L’entrée est gratuite pour tous.

Belle à croquer, Féerie de Noël et Sélection de crèches de Noël | Musée Pierre-Boucher (Séminaire St-Joseph) | Jusqu’au 27 janvier 2019