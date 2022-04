Maestro Lacombe renoue avec l’OSTR

Le prochain rendez-vous de la Série Grands concerts de l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières (OSTR) aura lieu le dimanche 24 avril à 14h30, à la Salle J.-A.-Thompson. Ce vibrant concert sera dirigé par nul autre que Maestro Jacques Lacombe.

Depuis son départ en 2018, Maestro Lacombe a continué de sillonner la planète et de fouler les plus grandes scènes d’Europe tout en assurant la direction musicale de l’Orchestre symphonique de Mulhouse (France).

En plus de retrouver celui qui a été son directeur artistique et chef attitré de 2006 à 2018, l’OSTR recevra Charles Richard-Hamelin, l’un des pianistes milléniaux les plus remarqués de sa génération sur la scène internationale.

Gagnant de la Médaille d’argent au célèbre Concours Chopin de Varsovie 2015, ce pianiste possède un vrai tempérament romantique. Il introduira le public dans l’univers romantique de l’un des dix concertos les plus joués jusqu’à aujourd’hui, soit celui composé par Robert Schumann.

Les billets sont présentement en vente à la billetterie de la Salle J.-A.-Thompson au 819 380-9797 et en ligne via www.ostr.ca

Programme

Félix Mendelssohn | Les Hébrides

Robert Schumann | Concerto pour piano en la mineur, op. 54

Robert Schumann | Symphonie no 3 en mi bémol majeur op. 97 » Rhénane «