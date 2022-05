L’univers des battles danses urbaines s’amène à DANSEncore

Deux danseurs se font face sur la scène. À tour de rôle, ils rivalisent de créativité et d’habiletés pour improviser une meilleure chorégraphie que leur adversaire, et ce, sur une musique qu’ils découvrent en même temps que les spectateurs. Bienvenue dans l’univers des battles danses urbaines.

Pour la première fois, le Festival international DANSEncore présentera un battle danses urbaines sur la scène extérieure de la Place de l’Hôtel-de-Ville. Pour l’occasion, huit danseurs professionnels du Québec et de l’international s’affronteront sous l’œil avisé de trois juges expérimentés.

Les danseurs arriveront avec des styles différents. Les festivaliers pourront donc se familiariser avec le hip-hop, le krump, le popping, le waacking, le house, le locking et le breakdance.

« Ce sera un événement éclectique dans la programmation, souligne Christina Paquette, codirectrice de 100Lux, qui organise l’activité. Les gens connaissent surtout le hip-hop et le break, mais il y a toutes sortes de styles qui en découlent. L’animateur qui sera sur place est aussi un danseur et pourra bien expliquer au public ce qu’il se passe afin qu’il ne soit pas perdu. On espère piquer la curiosité. »

Chaque duel est improvisé à 100%.

« C’est super spontané et dans un contexte de battle, les danseurs sont influencés par leur rival, mais aussi par les personnes tout autour. C’est tout un défi chaque fois. Les danseurs se placent en situation de vulnérabilité. Tu ne sais pas à l’avance contre qui tu danses. C’est toujours un peu confrontant, mais en même temps, il y a une excitation de ne pas savoir ce qui se passe », explique Christina Paquette.

Les duels de danse sont alors explosifs en termes d’énergie, surtout que contrairement à d’autres types de spectacles de danse, le public est invité à réagir, applaudir, crier s’il en a envie.

Au terme de l’activité, un seul danseur ressortira grand vainqueur des battles danses urbaines.

La codirectrice artistique de 100Lux trouve intéressant d’avoir l’occasion de présenter un battle danses urbaines dans le cadre du Festival international DANSEncore, d’autant plus que l’événement se déroule à l’extérieur de Montréal.

« Il y a un défi à atteindre les région avec cette offre, admet-elle. On retrouve plus d’influences diverses à Montréal de par sa diversité culturelle, notamment. Il y a pourtant des danseurs de rue à Trois-Rivières qui ne se développent pas dans les studios de danse. Peut-être que ça va donner de l’engouement aux danseurs qui ne savent pas trop où aller. C’est un peu difficile aussi de se professionnaliser lorsqu’on est un danseur de rue. Je pense que ça peut faire un bon pont. »

C’est d’ailleurs dans l’objectif d’accompagner les danseurs de rue dans leur processus de professionnalisation qu’a été fondé 100Lux. Basé à Montréal, l’organisme sans but lucratif se décline aussi en un lieu où peuvent se retrouver les danseurs de rue pour s’entraîner. 100Lux organise aussi divers événements comme les battles danses urbaines.

« Puisque les danses de rue ne sont pas institutionnalisées ou encadrées comme la pratique du ballet, par exemple, ça fonctionne beaucoup par bouche à oreille et le partage. La professionnalisation des danseurs de rue s’améliore, mais il a fallu qu’on vulgarise beaucoup notre jargon aux gens qui ne font pas partie de notre milieu, comme les institutions gouvernementales qui peuvent donner des subventions », précise-t-elle.

« On constate qu’ils comprennent de plus en plus que nos besoins sont différents de ceux de la danse contemporaine ou du ballet. Ça fait en sorte que les battles sont subventionnées depuis quelques années. On commence à avoir plus de liberté et plus d’espace pour être fidèle à qui l’on est comme danseur. On veut que les danseurs de rue puissent s’épanouir dans leur créneau sans avoir à dénaturer leur art pour avoir accès à des subventions », conclut Christina Paquette.

Le battle danses urbaines sera présenté gratuitement le samedi 4 juin dès 14h.