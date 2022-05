L’OSTR revient avec une saison de célébration

Après deux années de pandémie qui sont venues lui mettre des bâtons dans les roues, l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières (OSTR) revient en force pour sa saison 2022-2023.

Six grands concerts symphoniques sont au cœur de cette programmation issue du travail collaboratif du comité de programmation formé de cinq musiciens, de Maestro Jean-Marie Zeitouni et de Natalie Rousseau, directrice générale de l’OSTR.

Les musiciens interpréteront notamment Le Messie de Haendel à l’approche des Fêtes, la célèbre Symphonie no 9 de Beethoven en clôture de saison, les Tableaux d’une exposition de Moussorgki et des extraits du Songe d’une nuit d’été de Mendelssohn.

C’est le concert Sibelius et Mendelssohn: entre romance et tumulte qui ouvrira la saison le 22 octobre à la salle Thompson. Pour l’occasion, la musique se mêlera au théâtre puisque les comédiens Maude Guérin et Christian Vézina incarneront des personnages mis en musique. Cela passera par des extraits de Pelléas et Mélisande, op. 46 de Sibelius et The Lark Ascending de Vaughan-Williams, entre autres.

« Ce sera une saison de célébration, lance Maestro Jean-Marie Zeitouni qui a agi comme conseiller musical. Quand on m’a demandé de collaborer à cette saison, on m’a dit que le public ici aime beaucoup l’opéra. Très tôt, on a mis l’épaule à la roue pour voir quel opéra on pourrait présenter. On a pensé à La Bohème, le suprême dans les histoires d’amour. C’est l’un de mes opéras préférés. »

Pour l’occasion, les musiciens de l’OSTR partageront la scène avec le Choeur de l’OSTR, les Petits Chanteurs de la Maîtrise du Cap et les interprètes Myriam Leblanc, Frédéric Antoun, Hugo Laporte, Geneviève Lenoir, Dominique Côté et Stephen Hegedus.

Par ailleurs, le 26 février, le concert Les Tableaux d’une exposition proposera une expérience particulière aux spectateurs puisque le spectacle sera illustré par une dizaine de courts films d’animation. Les films auront cette particularité que ce sont eux qui s’adapteront à l’interprétation musicale grâce à une technologie spéciale. Le concert sera d’ailleurs présenté le lendemain dans le cadre d’une matinée scolaire.

Les maestros Jean-Claude Picard, Jean-Marie Zeitouni et Jacques Lacombe dirigeront l’orchestre durant la saison 2022-2023.

Notons que l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières n’offrira pas de formules d’abonnement pour la saison. L’achat de billets à l’unité sera donc la seule option pour assister aux concerts des différentes séries. Toutefois, les anciens abonnés disposeront d’une priorité d’achat de deux semaines pour réserver leur siège.

Les billets pour tous les concerts seront mis en vente au grand public dès le 16 juin à 11h à la billetterie de la salle J.-Antonio-Thompson ou au 819 380-9797.

Matinées musicales

La série Matinées en musique fait également un retour à la programmation. « On avait vraiment beaucoup de propositions pour cette série. De plus en plus de musiciens forment des ensembles de musique de chambre et nous font des propositions. On en a reçu de nos musiciens, mais aussi de musiciens d’autres orchestres. Cette série se veut vraiment accessible à tous », souligne Natalie Rousseau, directrice générale de l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières.

Au programme: une découverte des ancêtres de la harpe d’aujourd’hui, une suite du ballet de Casse-Noisette et des cantiques de Noël, un panorama de l’œuvre de la compositrice Lili Boulanger, un trio piano, vois et cor, ainsi que l’atmosphère d’un concert classique du New York des années folles.

De leur côté, les Paysages musicaux mettront notamment en vedette le pianiste Charles Richard-Hamelin et le violoniste Andrew Wan, ainsi que la pianiste Janina Fialkowska qui livrera les plus belles œuvres de Chopin.

La programmation complète est disponible au www.ostr.ca.