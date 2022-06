L’île Saint-Quentin s’intègre à l’offre du FestiVoix

L’île Saint-Quentin deviendra l’Île de la famille Rona à l’occasion du FestiVoix de Trois-Rivières, du 30 juin au 10 juillet. L’île sera ainsi un nouveau lieu de diffusion pour la famille et accessible gratuitement pour les enfants de 12 ans et moins.

L’Île de la famille proposera des animations et des ateliers de médiation culturelle orientés sur la sensibilisation au développement durable avec des artistes de la Mauricie. Les ateliers pour la famille auront lieu les vendredis, samedis et dimanches à 11h et 14h.

Les participants seront initiés à la création et manipulation de marionnettes avec Marie-Élaine Rheault (1er juillet), au rythme et à la percussion avec Élémât (2 juillet), aux danses traditionnelles avec la compagnie de danse Mackinaw (3 juillet), à l’univers du chant avec Maude Alain-Gendreau (8 juillet), aux arts visuels avec Audrey Charron (9 juillet) ainsi qu’aux mouvements avec Pamela Huot (10 juillet).

« C’est un partenariat dont on a toujours rêvé, souligne Josée-Anne Labrousse, directrice générale de l’Île Saint-Quentin. On en discute depuis quelques années, mais c’est là que ça va se concrétiser. Quand ils m’ont proposé d’y présenter des ateliers de médiation culturelle pour les jeunes, c’était le scénario idéal. »

Par ailleurs, on retrouvera aussi une aire de divertissement avec des jeux produits par le FestiVoix à partir de matériaux recyclés.

Pour favoriser l’accès à tous les enfants à ces activités, le FestiVoix a réservé le tiers des places disponibles pour les enfants immigrants et les enfants provenant de milieux défavorisés de la ville.

Notons également qu’un autre projet de médiation culturelle est en cours du côté de l’école Chavigny, tandis que des élèves répètent en prévision d’une prestation avec le groupe QW4RTZ, ainsi qu’avec l’auteure-compositrice-interprète trifluvienne Verlene.

Le partenariat entre l’île Saint-Quentin et le FestiVoix se transposera aussi du côté de l’hébergement. Rappelons que l’île accueillera un mini village d’hébergement du style prêt-à-camper durant le festival pour permettre aux visiteurs de vivre une expérience hors de l’ordinaire, en partenariat avec l’Hôtel UNIQ. Un mini-village de huit grandes tentes luxueuses au design original et confortable y sera installé.