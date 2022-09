Les soirées d’humour reviennent au Nord-Ouest Café

Les humoristes de la relève seront de nouveau à l’honneur au Nord-Ouest Café à l’occasion de la deuxième saison des soirées Humour au Nord-Ouest.

Une nouvelle formule est mise en place cette année. Ainsi, deux humoristes de la relève performeront 15 minutes chacun en guise de première partie. L’humoriste résidente Maude Dessureault prendra ensuite la relève pour présenter un nouveau numéro à chaque spectacle. Une tête d’affiche terminera ensuite la soirée avec 30 minutes de ses meilleures blagues.

« On voit un bel engouement depuis l’année dernière. Maude et moi sommes humoristes et nous nous sommes rencontrés sur une soirée d’humour. On s’est dit que ce serait le fun de pouvoir pratiquer nos blagues et performer à Trois-Rivières, sans avoir à aller à Montréal ou Québec pour le faire, raconte Jayson Boyd-Bouchard, humoriste, producteur chez Héritage Productions et animateur des soirées d’humour. Ces soirées sont une belle occasion de découvrir des humoristes de la relève, surtout qu’on parle de relève avancée. Ce sont des humoristes qui sont sur le bord de lancer un spectacle solo. »

Les soirées d’humour sont présentées les jeudis, toutes les deux semaines. Les billets sont disponibles au coût de 15$ sur le site www.lepointdevente.com.

Par ailleurs, en plus de ces soirées, Héritage Production coproduira des spectacles pour des humoristes qui voudront venir faire rire les gens de la région en présentant leur nouveau spectacle.

Val Belzile viendra roder 60 minutes de blagues le 15 septembre en prévision de son premier spectacle solo. Jessica Chartrand et Véronique Isabelle Filion présenteront également leur spectacle Truites le 14 octobre, dans une formule de 30 minutes de blagues chacune.

« On espère pouvoir présenter ces soirées spéciales une fois par mois environ. On veut offrir une diversité en humour et faire connaître de nouveaux humoristes qui perceront bientôt dans le milieu », précise M. Boyd-Bouchard.

Tous les détails de la programmation sont disponible sur la page Facebook Humour au Nord-Ouest.