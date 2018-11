Les œuvres d’élèves du secondaire exposées au Musée POP

Crédit photo : Marie-Eve Alarie

TROIS-RIVIÈRES. Jusqu’en avril prochain, le Musée POP fait une place dans ses vitrines aux œuvres des élèves de secondaire 1 et 3 de l’Académie les Estacades.

Cette exposition intitulée «Inspirations Western» s’inspire de la thématique de l’exposition Notre Far West, actuellement présentée au Musée.

Les élèves de première secondaire ont confectionné des boucles de ceinture à partir d’une technique de gravure sur l’aluminium par embossage, tandis que les élèves de troisième secondaire ont créé différentes pièces rappelant l’univers des cowboys avec du modelage, du papier mâché et de la peinture.

«Les élèves ont d’abord fait une tempête d’idées pour trouver des éléments qu’ils pouvaient modeler. Ensuite, on a fait un croquis. Les jeunes ont réalisé trois ou quatre pièces chacun, puis, on a fait une sélection pour en faire de petits collectifs. Ils ont modelé leur pièce, l’ont recouverte de papier mâché et l’ont travaillée avec de la peinture et des végétaux pour aller chercher l’aspect du foin et de la nature», explique Margo Auger, enseignante en arts l’Académie les Estacades.

«Quant aux élèves de secondaire 1, ils ont relevé le défi de la technique de l’embossage avec brio. C’est magnifique. [Hélène] Caron leur a enseigné la technique petit à petit. Avec cette démarche, on va aussi chercher des savoirs essentiels du ministère à travers la technique de l’aluminium embossé, dont l’alternance et la répétition», précise-t-elle.

C’est la deuxième année que le Musée POP et l’Académie les Estacades s’unissent pour donner l’occasion aux élèves de voir le fruit de leur travail exposé dans un musée. La directrice du Musée POP, Valérie Therrien, indique que favoriser la persévérance scolaire est l’un des mandats de l’institution.

«Ce projet est directement aligné sur cet enjeu. Je suis vraiment impressionnée par le talent que vous avez. Vous avez bien compris le concept et le lien est facile à faire avec l’exposition. Je vous encourage à continuer de développer votre créativité», a-t-elle dit aux élèves présents pour le vernissage de l’exposition.

Mme Auger est convaincue que les élèves sont fiers de ce qu’ils ont accompli.

«Je leur ai dit que c’est rare que des adolescents aient la chance d’avoir une œuvre exposée au musée. Souvent, ce sont les œuvres d’artistes connus. Ils sont contents, les parents aussi. On espère que les gens viendront voir l’exposition pour ensuite partager leur expérience et que les jeunes autour puissent s’intéresser un peu plus aux arts», conclut-elle.

Les œuvres sont disposées dans les vitrines situées dans le hall d’entrée du musée.