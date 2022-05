Le transport collectif sera gratuit pour les festivaliers du FestiVoix

La Société de transport de Trois-Rivières (STTR) et le FestiVoix renouvellent leur entente de partenariat, de sorte que le transport collectif sera offert gratuitement aux détenteurs d’un laissez-passer du FestiVoix et aux bénévoles de l’organisation durant l’événement.

L’entente prévoit également le déploiement de trois navettes ayant comme origine le centre commercial Les Rivières, le Carrefour Trois-Rivières-Ouest et l’Académie les Estacades. Ces navettes assureront la liaison avec le parc Champlain de 15h à 00h10 et seront également disponibles gratuitement aux festivaliers.

» La STTR va encore plus loin dans son partenariat cette année en offrant la gratuité complète aux festivaliers. Nous voulons que ceux-ci développent le réflexe d’utiliser nos services pour assister aux spectacles et nous mettons tout en œuvre pour contribuer au succès du FestiVoix », indique Charles-Hugo Normand, directeur des communications et des partenariats à la STTR.

Les festivaliers et bénévoles devront montrer un billet ou leur accréditation pour assister à un spectacle se déroulant le soir même ou un passeport du FestiVoix au chauffeur, au moment de monter à bord de l’autobus. Les navettes et les gratuités seront offertes uniquement lors des jours où il aura des spectacles, c’est-à-dire du 30 juin au 3 juillet, ainsi que du 6 au 10 juillet inclusivement.

« Nous sommes très heureux de reconduire ce partenariat majeur avec la STTR et de proposer aux festivaliers une alternative durable gratuite pour accéder aux différents sites de l’événement, grâce à cette collaboration exceptionnelle. La gratuité des services en commun renforce les efforts permanents déployés par notre organisation, depuis 2007, pour inciter les festivaliers à adopter des pratiques écoresponsables et privilégier des moyens de transport durables » ajoute Thomas Grégoire, directeur général et artistique du FestiVoix.

Fonctionnement pour utiliser le transport adapté sans frais (clientèle)

Les festivaliers doivent mentionner qu’ils souhaitent assister à un spectacle du FestiVoix, au moment d’effectuer leur réservation. Le lieu de destination devra être un site officiel et ils devront montrer leur laisser-passez au chauffeur. La gratuité sera offerte à partir de 15h à 00h10. (M.E.B.A.)