Les Midis littéraires sont de retour

Le 7 mars marquera le retour des Midis littéraires.

Organisées conjointement par le Salon du livre de Trois-Rivières, la Société des écrivain.e.s de la Mauricie et le Festival littéraire Mauricie – Centre-du-Québec, ces rencontres entre écrivains sont gratuites et se tiennent devant public.

Lors de cette première activité de la saison, la bande dessinée sera à l’honneur avec les auteurs François St-Martin et Philippe Poulin.

À la fois écrivain, communicateur et entrepreneur, François St-Martin a principalement travaillé à la création et à la publication de bandes dessinées et de dessins humoristiques en duo avec l’illustrateur Marc Bruneau. Il est notamment l’auteur de la série Dans la tête de François.

De son côté, l’illustrateur et bédéiste autodidacte Philippe Poulin signe actuellement sa propre série de BD avec Sam et Flo. Le premier tome, Drôle de famille, a été publié en 2019 et met en scène des anecdotes de sa vie avec ses enfants.

L’activité se déroulera de 12h à 13h et aura lieu au Pavillon communautaire de Trois-Rivières-Ouest, au 350, Côte Richelieu. Les gens sont invités à apporter leur lunch. Le café sera fourni par Le Caféier, atelier de torréfaction.

Le passeport vaccinal sera obligatoire, de même que le port du masque lors des déplacements. Il n’est cependant pas nécessaire de réserver pour participer. (M.E.B.A.)