Les grands airs de John Williams et du Seigneur des anneaux à l’honneur

Le Chœur de musique de film du Québec proposera deux grands concerts lors de sa saison 2022-2023 qui mettra de l’avant les plus belles mélodies de John Williams et un concert Le Seigneur des anneaux.

Le 3 décembre, la Cathédrale de l’Assomption vibrera au son des plus grands chefs-d’œuvre du compositeur John Williams à qui l’on doit notamment la musique de la saga Star Wars, des trois premiers films de la saga Harry Potter, d’Indiana Jones, de Jurassik Park, de La liste de Schindler, d’E.T. l’extraterrestre et des Dents de la mer.

Pour l’occasion, les membres du chœur et 30 musiciens professionnels uniront leur talent pour interpréter ces grands airs.

Les billets sont en prévente au coût de 20$ pour les adultes et 15$ pour les étudiants. Les billets sont gratuits pour les moins de 10 ans.

Le public pourra ensuite entendre la musique des films de la célèbre trilogie Le Seigneur des anneaux le 27 mai, toujours à la Cathédrale de l’Assomption. Cette fois, une quarantaine de musiciens, dirigés par Bruno Blouin-Robert, accompagneront le Chœur de musique de film du Québec et feront revivre en musique le monde légendaire des Hobbits.

Les billets se détailleront au coût de 25$ pour les adultes et 20$ pour les étudiants.

Pour se procurer des billets: https://www.brunoblouinrobert.com/concerts