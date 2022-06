Les élèves des Estacades exposent leurs créations au Musée POP

Jusqu’au 5 septembre, le Musée POP présente deux projets artistiques réalisés par des élèves de l’Académie les Estacades

Inspirés par leur visite de la Vieille prison, des élèves âgés de 12 à 21 ans du secteur d’adaptation scolaire de l’Académie les Estacades ont conçu des visages en papier mâché représentant des visages de prisonniers en cavale.

L’exposition Camaïeux en cavale met notamment de l’avant la technique du camaïeu, c’est-à-dire l’utilisation d’une seule couleur en différents dégradés et tons. Les visages représentés sont empreints d’émotions variées.

Les visages ont été réalisés à partir de l’assemblage de deux ballons recouverts de papier mâché. Les élèves ont ensuite travaillé les reliefs du visage et ont mis beaucoup d’efforts dans la spécificité de l’œil humain. Tous ces détails apportés aux œuvres confèrent une dose de réalisme et d’authenticité à ces visages colorés que l’on découvre.

Cette exposition est présentée gratuitement au rez-de-chaussée du Musée POP dans le cadre du 200e anniversaire de la Vieille prison de Trois-Rivières, dont la programmation sera annoncée au cours des prochaines semaines.

De leur côté, les élèves de cinquième secondaire du centre d’intérêt arts plastiques de l’école ont expérimenté la taille directe sur la stéatite pour la première fois. Leur défi: réinterpréter une pièce de l’échiquier en transformant le bloc de pierre, que l’on appelle aussi pierre à savon, en une toute nouvelle pièce.

C’est à partir d’une recherche personnelle et plusieurs heures de travail que les nouvelles pièces d’échecs ont vu le jour. « C’était compliqué, confie Amanda Corriveau Bernard, qui prenait la parole au nom de ses camarades. Ça nous a pris beaucoup de temps, mais ça a été une belle expérience pour une première fois. Il fallait gratter et limer la pierre. Dans le processus, la mienne a cassé. J’ai dû la sabler de nouveau encore et encore. Tu sables et tu sables et, à un moment, ça donne quelque chose de lisse et beau. »

Les œuvres de l’exposition Échec et moi sont exposées dans les vitrines à l’entrée du Musée POP.

« C’est important pour nous d’offrir une vitrine à la communauté. On est extrêmement impressionné par votre travail. C’est digne d’un musée, a lancé Valérie Therrien, directrice générale du Musée POP, aux élèves-artistes durant le vernissage des expositions. Les touristes comme les gens d’ici pourront découvrir vos œuvres tout l’été. J’espère que l’art vous a fait du bien et vous a permis de vous exprimer. »