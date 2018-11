Les Cowboys Fringants vus par le Cirque du Soleil

Crédit photo : courtoisie

TROIS-RIVIÈRES. La série hommage du Cirque du Soleil plongera dans l’univers musical des Cowboys Fringants à compter du 17 juillet à l’Amphithéâtre Cogeco.

«Année après année, à travers notre Série hommage, nous avons créé un rendez-vous estival rassembleur et exclusif à Trois-Rivières. Pour la cinquième édition, nous avons à cœur de continuer à surprendre le public avec un spectacle inspirant et audacieux, repoussant toujours plus loin notre créativité. L’œuvre des Cowboys Fringants, fédératrice et authentique, s’y prête à merveille», explique Yasmine Khalil, chef de la Direction, Production Exécutive et Présidente de 45 DEGREES.

En plus de 20 ans, les Cowboys Fringants ont réalisé 15 albums et continuent d’attirer les foules tant au Québec qu’en Europe.

Jean-Guy Legault sera de retour pour assurer la mise en scène, en compagnie de Jean-Phi Goncalves pour la direction musicale et arrangements.

«Les Cowboys Fringants m’inspirent beaucoup de choses. Pour moi, ils sont la voix d’une génération, celle des Milléniaux. Leur musique est empreinte de romantisme idéologique, avec un côté revendicateur, mais aussi très intimiste. C’est une parole très forte et très engagée», souligne le metteur en scène.

«C’est aussi un groupe qui fait encore de la musique, ajoute-t-il. À trop vouloir faire dans la nostalgie, on oublie que la musique ne regarde pas en arrière: elle va vers l’avant. On veut souffler dans le dos des artistes.»

Pour ce spectacle, Jean-Guy Legault retrouve également ses acolytes de l’équipe de création qui a travaillé sur l’hommage aux Colocs, soit Émilie Therrien à la conception de la performance acrobatique et à la chorégraphie acrobatique, et Sébastien Dionne à la conception des costumes.

«Les gens de l’équipe connaissent très bien l’Amphithéâtre et la façon de travailler. Et pour moi, c’est important d’avoir une équipe qui puisse remettre les points sur les i quand je me répète dans la mise en scène», note Jean-Guy Legault.

Du côté de la Corporation des Événements, on se réjouit de voir les Cowboys Fringants faire l’objet d’un hommage de la part du Cirque du Soleil.

«C’est la cinquième année de la série Hommage et c’est important de continuer à surprendre les gens. Les quatre premières années ont été des expériences différentes. Ce sera encore la même chose. Ça s’annonce complètement différent au niveau musical et sur le plan de l’expérience artistique. Par ailleurs, il s’agit d’une formation qui rassemble les générations. Leur impact est impressionnant», lance Steve Dubé, directeur général de la Corporation des Événements de Trois-Rivières.

«On souhaite garder la clientèle de base en plus d’attirer une nouvelle clientèle, poursuit-il. L’an passé, on a marqué le pas avec les Colocs et on a connu d’excellents résultats.»

Les billets, disponibles à partir de 49 $ (taxes en sus), seront en vente à partir du vendredi 30 novembre prochain dès 11h au www.amphitheatrecogeco.com et à la billetterie de la salle J.-Antonio-Thompson au 819-380-9797 ou au 1-866-416-9797.