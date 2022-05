Lecture en musique en mémoire de Marie-de-l’Incarnation

Afin de souligner le 350e anniversaire du décès de Marie-de-l’Incarnation, un groupe formé de religieuses de la congrégation des Ursulines et de Trois-Rivières et de non-religieuses offrira un concert combinant musique et lectures le 7 mai.

Ce concert symbolique transportera le public 383 ans en arrière avec l’interprétation de pièces datant du 17e siècle, dont le Motets de cette même année qui a été chanté autrefois par les premières ursulines de Québec en 1639.

Le spectacle débutera à 14h à la chapelle du Monastère des Ursulines et mettra en vedette Suzanne Bellemare à l’orgue, sœur Suzanne Julien, soprano, de même que les sœurs Rita Gagné et Yvette Isabelle qui livreront des lectures sur Marie-de-l’Incarnation.

Rappelons que Marie-de-l’Incarnation est une religieuse qui a laissé sa marque dans l’histoire en participant à la grande traversée afin de fonder le tout premier monastère des Ursulines et la toute première école pour jeunes filles en Nouvelle-France, à Québec. De son vivant et même après sa mort, ses accomplissements en font d’elle une figure de respect et d’admiration.

Les billets sont en ligne au www.lepointdevente.com/billets/lectureursulines ou à la porte le jour du concert.