Le Musée POP «dévernit» son exposition sur la bande dessinée

Crédit photo : Marie-Eve Alarie

TROIS-RIVIÈRES. Pour la toute première fois, le Musée POP tiendra un «dévernissage» de son exposition «BDQ: l’art de la bande dessinée québécoise» le 13 décembre.

«Comme l’exposition BDQ a connu un succès appréciable et que l’on avait développé de magnifiques reproductions et autres matériels de muséographie, nous nous sommes dit que ce serait dommage de ne pas les recycler!» indique l’équipe du Musée.

Cette activité prendra la forme d’un encan silencieux qui se tiendra de 17h à 19h. Chaque objet mis à l’encan sera accompagné d’une feuille où il sera possible d’écrire sa mise et ce, jusqu’à 18h30. Ainsi, les participants revenir renchérir jusqu’à l’heure de la clôture de l’encan.

Le catalogue des items mis à l’encan est disponible sur le site Internet du Musée POP.

On y retrouve notamment des reproductions grand formats de plusieurs personnages, dont Paul, L’Agent Jean et Red Ketchup. De petites figurines, du matériel d’artiste, du mobilier et des bandes dessinées pour enfants et adultes qui ont servi à l’exposition sont aussi mis à l’encan.

Les profits de la vente seront investis dans la prochaine exposition qui sera dédiée aux enfants, «L’âge des superhéros», dont l’ouverture est prévue en décembre 2019. (M.E.B.A.)