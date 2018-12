Le Musée des Ursulines ouvert durant les Fêtes

Crédit photo : Photo archives

TROIS-RIVIÈRES. Pour la première fois cette année, le Musée sera ouvert les 22, 23, 27, 28, 29 et 30 décembre, ainsi que les 3, 4, 5 et 6 janvier de 10h à 12h et de 13h à 17h.

Les visiteurs pourront découvrir ce lieu historique en plus de visiter les expositions en cours, soit Grandir au pensionnat et Plus de 300 ans de mémoire vive.

Une visite guidée de la chapelle est également disponible en tout temps. (M.E.B.A.)