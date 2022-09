Le magazine culturel DICI célèbre son premier anniversaire

Dans le cadre de la rentrée culturelle, Culture Mauricie célèbre le premier anniversaire de DICI, son magazine culturel en ligne.

Pour l’occasion, une centaine de personnes issues des milieux artistique, culturel, politique, médiatique et socioéconomique sont venues célébrer dans une ambiance festive la culture d’ici.

Depuis un an, l’équipe numérique de Culture Mauricie travaille d’arrache-pied à alimenter en contenu les différentes sections qui composent le magazine.

« C’est un fabuleux magazine culturel et on sent une grande mobilisation autour de DICI. ca. Le magazine prend une place importante au niveau événementiel aussi. On voit son impact augmenter dans la région », souligne Sandie Letendre, présidente de Culture Mauricie.

Depuis son lancement l’automne dernier, le magazine DICI cumule plus de 93 000 visites sur sa plateforme, pour un total de 181 314 pages vues. Une quinzaine de rédacteurs pigistes et une douzaine de partenaires collaborent dans cette aventure. (M.E.B.A.)