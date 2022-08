Le côté « bibitte » de Jo Cormier

« On est des animaux et on l’oublie trop souvent ». Jo Cormier en est persuadé, et c’est d’ailleurs le filon de son tout premier one-man-show intitulé Animal. L’humoriste originaire de Bécancour, plus précisément de Gentilly, réalise ainsi son rêve de p’tit gars qui était de monter sur scène.

C’est avec ce même p’tit gars de Gentilly que Le Courrier Sud s’est entretenu, et c’est ce même p’tit gars que les spectateurs rencontreront en spectacle: authentique, sans filtre et avec un franc-parler.

« Je viens quand même du « 3 » de Gentilly, alors j’ai un bon côté campagnard, lance d’emblée l’humoriste. Je suis assez direct, ça décoiffe, mais j’estime ne pas tomber dans la vulgarité. Je me suis déjà fait dire que je sacrais beaucoup, mais ça, je m’en tabar****! », lance-t-il en riant.

Jo Cormier en profite pour ouvrir une parenthèse sur sa perception des sacres: « C’est sûr que je respecte les gens qui pensent que les sacres ce sont des sacres, mais c’est nous qui avons inventé ces mots-là! On a inventé les sacres pour ne jamais les dire, c’est quand même capoté quand tu y penses! », estime-t-il.

On pourra donc s’attendre à entendre quelques sacres dans son spectacle. « C’est le bon vieux Jo. C’est quasiment comme si tu arrivais chez nous, dans le « 3 » de Gentilly l’après-midi », assure-t-il.

Animal dresse un portrait de l’être humain tout en le comparant à l’animal, que ce soit dans sa vie sociale, sa sexualité, sa conscience ou les sports. « Tout le show est axé sur l’humain à travers sa perception d’être humain », explique l’humoriste. Il offre donc une série d’observations cocasses et des théories tirées par les cheveux.

Le premier one-man-show de Jo Cormier n’offre que très peu de temps morts. « Certains me disent que ça fait du bien, d’autres que ça fait réfléchir, et que je parle beaucoup pendant 1h30! Il parait que je dis beaucoup de mots à la seconde, alors vous allez en avoir pour votre argent! Il faut que j’apprenne à mettre des pauses, parce que ça roule trop! Certains font du rodage pour trouver des jokes, moi je fais du rodage pour trouver le moment quand farmer ma yeule« , lance le Bécancourois avec humour.

L’affiche de son spectacle est également très évocatrice, affiche sur laquelle Jo Cormier est entouré d’un amalgame d’animaux, dont une crevette de taille disproportionnée. « Je trouvais ça drôle de représenter à peu près chaque classe d’animaux. Imagine que les crevettes soient grosses comme ça! On aurait probablement peur de les manger! Elles sembleraient moins délicieuses, et plus suspicieuses! », mentionne Jo Cormier.

Le spectacle Animal de Jo Cormier sera présenté les 24, 25, 26 et 27 août à la salle Anaïs-Allard-Rousseau de la Maison de la culture.

« Je vais prendre soin de vous, parce que mon but est qu’on aille du plaisir! Je fais de la scène parce que c’est ma passion depuis que je suis jeune. Faites-moi confiance pendant une heure et demie! Ne vous laissez pas avoir par le côté bibitte, c’est un show pour tout le monde », conclut Jo Cormier.