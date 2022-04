La nouvelle tournée de Loud s’arrêtera à Trois-Rivières

Le rappeur Loud viendra présenter ses plus grands succès et les chansons de son nouvel album à paraître en mai au Cabaret de l’Amphithéâtre Cogeco le 25 novembre prochain.

Loud termine actuellement la création de son troisième album. Prêt à faire un grand retour sur les planches, le rappeur étoile se prépare à présenter un nouveau spectacle au son de ses plus grands succès et de ses prochains hits.

Cumulant plus d’une dizaine de singles certifiés Or ainsi qu’un titre triple platine, le rappeur aux années records nous réserve peut-être le meilleur album de sa carrière avec ce troisième opus prévu pour mai 2022.

Ses précédentes tournées Une année record et Tout ça pour ça, présentées devant plus de 125 000 spectateurs, l’avaient conduit dans six pays différents.

Les billets seront en vente à compter du vendredi 22 avril à 10 h au www.amphitheatrecogeco.com, à la billetterie de la salle J.-Antonio Thompson et au 819 380-9797.

Les détenteurs de billets du spectacle initial, ayant dû être suspendus en raison de la COVID-19, recevront de nouveaux billets par courriel.