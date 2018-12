La chanson de Noël qui n’en est pas une

Crédit photo : courtoisie

TROIS-RIVIÈRES. L’auteur-compositeur-interprète Guy Brière n’aime pas les chansons de Noël. Comme il ne les apprécie pas, il s’est lancé le défi d’en composer une originale qui pourrait sortir du lot. Le résultat: J’haïs Noël.

«Je ne suis pas un Grinch, lance-t-il en riant. Je ne me souviens plus exactement comment j’ai eu cette idée. J’ai écrit ça l’hiver dernier. C’était comme une petite délivrance. C’est inspiré de la course folle du temps des Fêtes. On n’arrête pas, entre les soupers, l’achat des cadeaux, etc. Et après les Fêtes, on retourne au travail en étant encore plus fatigué qu’avant ces jours de vacances.»

Si la chanson est plus spécialement dédiée aux gens qui n’aiment pas la période des Fêtes et la folie qui l’entoure, elle devrait malgré tout faire sourire les amoureux de Noël, notamment de par ses références aux lutins et leurs tours durant tout le mois de décembre («Ils saccagent la maison /J’suis plus capable de leurs niaiseries»), des enfants qui chantent Petit Papa Noël sans arrêt et du foie qui n’en peut plus des festivités.

«Ça souligne le côté abusif de la consommation à l’approche de Noël et ça véhicule entre autres le message de s’arrêter aux vraies valeurs de partage et de rencontre du temps des Fêtes, se recentrer sur ce qui est vraiment important», précise l’artiste originaire de Trois-Rivières.

La chanson J’haïs Noël est présentement disponible sur toutes les plateformes numériques.

Un album en préparation

Guy Brière entrera bientôt en studio avec les chansons de son prochain album intitulé Bipolaire. «Bipolaire, parce que je me promène autant dans l’humoristique que le poétique quand j’écris mes chansons. Ce sont mes deux facettes. Comme la campagne de sociofinancement du printemps dernier a bien été, on a entamé le processus de réalisation de l’album», indique-t-il.

Il y abordera différentes thématiques inspirées de la vie au quotidien. Il y endisquera notamment une première chanson d’amour pour sa conjointe.

L’album Bipolaire sera lancé en 2019.