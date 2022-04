La Bibliovente est de retour

Après deux années de pause, la Bibliovente sera de retour les 13 et 14 mai du côté de l’aréna Claude-Mongrain. Plus de 100 000 documents à bas prix seront proposés aux amateurs de lecture.

L’événement se déroulera de 12h à 19h le vendredi 13 mai et de 9h à 16h le samedi. L’entrée sera gratuite.

Le prix des documents variera selon leur nature:

Livre: 3$ / kilo

Bande dessinée: 2$ / kilo

CD et DVD: 2$ / unité

Cassette, livre-cassetrte et vidéocassette: 1$ / unité

Jeu vidéo: 5$ / unité

Livre audio avec CD: 2$ / unité

Revue périodique: 0,10$ / unité

Revue périodique reliée: 1$ / unité

Casse-tête et jeu de société: 2$ ou prix indiqué

Livres à la boîte (Harlequin et autres): 5$ / boîte

Les documents qui ne trouveront pas preneurs seront offerts à des organismes communautaires reconnus par la Ville, à la Fondation Cultures à l’étranger qui promeut l’éducation dans les pays francophones en développement et au Groupe RCM.

Lors de sa dernière édition en 2019, la Bibliovente avait attiré plus de 3601 personnes et plus de 74 000 documents avaient été vendus.