La base Plein Air Ville-Joie ouvre ses portes aux artistes

Crédit photo : Photo Jonathan Cossette - Hebdo Journal

La troisième édition du Symposium d’avant les fêtes est de retour les 1er et 2 décembre en direct de la base Plein Air Ville-Joie, située sur la rive du Lac Saint-Pierre, dans le secteur Pointe-du-Lac.

Pas moins de 42 artistes peintres seront au rendez-vous pour présenter leurs œuvres, dont deux sculpteurs et deux photographes.

«Nous allons recevoir des artistes de partout au Québec encore une fois. Les gens pourront venir visiter les œuvres de 11h à 17h, le samedi et le dimanche. Le samedi, les enfants auront la chance de faire leur propre toile entre 13h30 et 15h30, ce qui donne un répit aux parents en même temps», explique Michelle J. Trépanier, artiste peintre et cofondatrice de l’événement.

«Nous allons faire tirer une toile d’une valeur de 250$. Les fonds recueillis serviront à promouvoir la cause de Plein Air Ville-Joie. On espère que les gens vont venir en grand nombre.»

Le but de l’événement est toujours de faire rayonner les arts et la culture de la région.

«J’avais démarré ce projet-là après avoir constaté qu’il n’y avait plus de symposium à Trois-Rivières et je me disais que ça n’avait pas de sens qu’on ne pouvait pas donner plus de visibilité à nos nombreux artistes peintres de la région», a témoigné Mme Trépanier.

L’entrée au Symposium est gratuite.