Kashmir Expérience-Hommage à Led Zeppelin en prestation au Cabaret de l’Amphithéâtre Cogeco

La Corporation des Évènements de Trois-Rivières annonce la venue de Kashmir Expérience-Hommage à Led Zeppelin au Cabaret de l’Amphithéâtre Cogeco le 17 décembre 2022.

Le groupe transportera les fans du rock à une tout autre époque. La formation a choisi d’interpréter les plus grands succès de Led Zep selon les versions présentées au concert légendaire The Song Remains the Same, montant ainsi la barre du défi d’un cran alors que leur durée et leur complexité s’avèrent plus significatives qu’en version originale.

Le spectacle de Kashmir Expérience-Hommage à Led Zeppelin sera présenté le 17 décembre 2022 au Cabaret de l’Amphithéâtre Cogeco en formule admission générale assise.

Offerts au coût de 34,79 $ (taxes en sus), les billets seront mis en vente le vendredi 23 septembre 2022 dès 11 h au amphitheatrecogeco.com, à la billetterie de la salle J.-Antonio-Thompson et au 819 380-9797 ou au 1 866 416-9797 du lundi au samedi, de 11h à 18h. (A.L.)