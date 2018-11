Jacques Plante raconté aux tout-petits

Voilà une belle suggestion de cadeaux de Noël à offrir à votre enfant: un petit livret illustré de 32 pages racontant l’histoire inspirante de Jacques Plante, l’homme qui a changé le visage du hockey. Publié par Québec Amérique, Ce n’est pas comme ça qu’on joue au hockey expose le côté innovateur du légendaire gardien de but, né à Notre-Dame-du-Mont-Carmel et élevé à Shawinigan. Précurseur dans les sorties hors de son filet et reconnu comme le premier cerbère à porter un masque dans une partie de la LNH, Jacques Plante sera toujours demeuré en dehors de la norme, celui qui redéfinit les règles au hockey et qui a défié les ordres du grand Toe Blake, l’instructeur des Canadiens de Montréal dans les années 1950.

Sous des textes d’Andrée Poulin et des illustrations de Félix Girard, Ce n’est pas comme ça qu’on joue au hockey est destiné à des enfants de 3 ans et plus. Quelques références à ses débuts en Mauricie sont facilement identifiables comme la silhouette de l’église de Notre-Dame-du-Mont-Carmel lorsque le petit Jacques joue au hockey à l’extérieur ou cet adolescent de 15 ans qui gagne 50¢ par partie pour défendre les buts de l’équipe d’une usine de Shawinigan.

Bref, un beau cadeau qui évoque la vie d’un héros né ici et de son impact dans l’histoire de notre sport national.