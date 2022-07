FestiVoix : record d’achalandage

Après plus de 3 ans sans événement régulier, la 29e édition du FestiVoix a été marquée par une hausse de la fréquentation et de l’achalandage de ses sites.

En plus d’avoir écoulé tous les passeports en un temps record, le FestiVoix a connu une hausse de 15 % des ventes de billets journaliers réguliers et prestiges. Avec ces données, l’organisation estime que plus de 334 476 visites ont été effectuées sur l’ensemble des sites.

De manière générale, l’achalandage sur l’ensemble des sites de l’événement a été multiplié et plus important pour tous les spectacles. Pour une première fois, 3 soirées ont affiché complet et, à quelques dizaines de billets près, 2 autres soirées étaient presque complètes.

Avec ce record de fréquentation, le FestiVoix a également connu une augmentation importante de la clientèle touristique extérieure. Près de 56 % des festivaliers qui sont venus au festival provenaient d’un rayon de plus de 40 km de l’extérieur de Trois-Rivières, une hausse significative comparativement à 2019 où on en comptait près de 41,5 %.

Pour cette édition de relance, le FestiVoix a enregistré le plus gros chiffre d’affaires de l’histoire de l’événement, soit 5,2 millions de dollars. En l’espace de 5 éditions régulières, soit de 2016 à 2022, le chiffre d’affaires du FestiVoix a augmenté de plus de 79%. Cette progression fait écho au désir de croissance de l’organisation et aux améliorations effectuées chaque année pour bonifier l’expérience du public, les aménagements, la programmation et la promotion de l’événement.

L’organisation estime que la 29e édition du FestiVoix a engendré plus de 12 millions de dollars en retombées économiques, touristiques, culturelles et sociales qui bénéficient à l’ensemble de la communauté et de la ville de Trois-Rivières, dont font partie les 120 partenaires avec lesquels le FestiVoix a transigé cette année. (A.L.)