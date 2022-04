FestiVoix: les spectacles de retour dans les bars

Du 30 juin au 10 juin, dès 23h, le FestiVoix de Trois-Rivières entend animer les bars du centre-ville et la scène du Quai Port de Trois-Rivières.

Les festivités auront lieu dans cinq bars du centre-ville, soit Le Temps d’une Pinte, Café-Bar Zénob, L’Entité, Ô P’tit Quai des Brasseurs et Le Trèfle.

On y verra notamment Clay and Friends, Comment Debord, Qualité Motel, Marilyne Léonard, Kirouac & Kodakludo, Sarah Dufour, MIELS, Quiet Mike, Blink 281, Banger’s Club, Steve & Ginie Jackson, Mack et Ro, Hipshot, Isabelle Blais et Pierre-Luc Brillant, Brainpüker et Dan Lemay.

Des ajouts à la scène du Fleuve

Deux nouveaux spectacles s’ajoutent à la programmation de la scène du Fleuve Loto-Québec. L’autrice-compositrice-interprète Lou-Adriane Cassidy entamera les festivités le 30 juin en première partie de Roch Voisine,

Par ailleurs, le groupe Mute, qui a réalisé des concerts dans plus de 26 pays, s’ajoute à la programmation de la soirée punk rock explosive prévue le vendredi 1er juillet avec NOFX et Les Shirley. Les Shirley et Mute s’enchaîneront un après l’autre en première partie de NOFX.

Lynda Lemay s’ajoute à la programmation

Pour la toute première fois, Lynda Lemay se produira sur l’une des scènes du FestiVoix. L’artiste ouvrira le bal sur la scène du Monastère Hydro-Québec le jeudi 30 juin avec son plus récent spectacle La vie est un conte de fous. En compagnie de son guitariste, pianiste et choriste Claude Pineault, l’artiste invitera le public à plonger au cœur des profondeurs de la vie qu’elle raconte avec humour et émotion.

Les billets journaliers qui donnent accès à tous les spectacles de la journée sélectionnée sont disponibles au coût de 39 $ en ligne au www.festivoix.com et au Centre Les Rivières.