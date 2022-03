FestiVoix : de nouveaux noms dévoilés

Le FestiVoix de Trois-Rivières poursuit le déploiement de sa programmation avec 20 nouveaux artistes qui s’ajoutent à la 29e édition.

En plus des artistes déjà dévoilés dont font partie notamment NOFX, Simple Plan, Les Cowboys Fringants, Gregory Charles, Fouki, Koriass, Souldia et Lisa LeBlanc, le FestiVoix bonifie son offre en proposant plusieurs artistes tels que 2Frères, Roch Voisine, Vincent Vallières, Louis-Jean Cormier, France D’Amour, Marie Denise Pelletier, Joe Bocan, Marie Carmen, Pierre Flynn, Marc Déry, Les Louanges, Jérôme 50, P’tit Belliveau, Sara Dufour, Eli Rose, Sarahmée, Jay Scøtt, Mononc’ Serge, Catherine Durand, Natasha Kanapé Fontaine.

« Ce sera une édition de relance qui aura le plus gros budget de l’histoire du FestiVoix, mentionne le directeur général de l’événement, Thomas Grégoire. C’est une édition qu’on veut forte et riche de spectacles qui vont marquer les esprits. On voulait revenir en force. Ça demande beaucoup d’investissements et d’infrastructures. Il y aura beaucoup de nouveautés sur nos sites. On y va à fond pour que cette édition soit magnifique. Il y aura des surprises et des nouveautés. On va ouvrir un nouveau lieu. On dévoilera tout ça plus tard au printemps. »

Depuis le début de la mise en vente des billets, le 25 février dernier, plus de 60% des passeports du FestiVoix ont déjà trouvé preneurs et près de 65% des billets privilèges sont vendus. « Il y a 49 % des gens qui proviennent de l’extérieur de la Mauricie et 75 % qui sont de l’extérieur de Trois-Rivières, précise M. Grégoire. Ça démontre bien à quel point les gens ont hâte de retrouver le FestiVoix. Ça fait deux ans qu’on n’a pas fait d’événement dans une formule normale. On ne tient jamais rien pour acquis, mais cette réponse très forte nous fait chaud au coeur. »

Le passeport donnant accès aux 9 jours d’activités du FestiVoix et à près de 100 spectacles est disponible pour achat en ligne au www.festivoix.com au coût de 59 $ (taxes et frais inclus), tout comme le billet journalier en vente au coût de 39 $ (taxes et frais inclus). Conditionnellement à la disponibilité de ceux-ci, les passeports seront également en vente au Centre Les Rivières à Trois-Rivières à compter du 14 mars.

Rappelons que la 29e édition du FestiVoix aura lieu du 30 juin au 10 juillet. D’autres noms de la programmation 2022 du FestiVoix seront dévoilés le 29 mars prochain.

Les artistes

Le duo 2Frères fera un arrêt au FestiVoix sur la scène du Fleuve Loto-Québec le vendredi 8 juillet pour faire vibrer la foule avec ses chansons à succès et des nouveautés tirées de son plus récent album Sous le même toit. Quatorze ans après son dernier passage à l’événement, Roch Voisine sera de retour au FestiVoix le dimanche 10 juillet à la scène du Fleuve Loto-Québec pour célébrer les 10 ans de son spectacle à succès Americana dans une toute nouvelle version.

Le samedi 9 juillet, le FestiVoix accueillera Vincent Vallières pour un spectacle unique conçu sur mesure pour l’événement. Inspiré par la magnifique cour arrière du Monastère des Ursulines, Vincent Vallières proposera un concert exclusif qui fera honneur à ce lieu magique dans une formule guitare-piano avec un petit ensemble de vents. À l’invitation de l’artiste, Ingrid St-Pierre se joindra à lui pour quelques chansons.

Cinq ans après son dernier spectacle à l’événement et quelques albums plus tard, Louis-Jean Cormier célébrera ses retrouvailles avec le public du FestiVoix pour une soirée remplie d’émotions et de plaisir le vendredi 8 juillet sur la scène du Monastère Hydro-Québec.

Pour la toute première fois en spectacle au FestiVoix, France D’Amour charmera le public sur la scène du Monastère le jeudi 7 juillet.

Le samedi 2 juillet, trois interprètes qui ont marqué le paysage musical québécois, Joe Bocan, Marie Carmen et Marie Denise Pelletier, seront sur la scène du Monastère Hydro-Québec pour présenter le réputé spectacle Pour une histoire d’un soir.

C’est une soirée survoltée qui attend les festivaliers le vendredi 8 juillet sur la scène du Quai Port de Trois-Rivières avec Les Louanges. L’éclectique et versatile Jay Scøtt prendra d’assaut la scène du Quai Port de Trois-Rivières, armé de sa guitare et de ses mélodies accrocheuses, le samedi 9 juillet. Dans le cadre de la série hip-hop Services d’aéronefs AAR, la soirée du jeudi 7 juillet promet d’être endiablée sur la scène du Quai Port de Trois-Rivières avec les flows peaufinés et les rythmes afro-latins habilement maîtrisés de Sarahmée, première artiste hip-hop à être nominée dans la catégorie » Révélation de l’année » au Gala de l’ADISQ.

Jérôme 50, qui a fait beaucoup jaser depuis le succès de la pièce Tokébakicitte, proposera un voyage dans son univers déjanté à la scène de la Vieille Prison Le Trou du Diable le vendredi 8 juillet. C’est le jeune acadien P’tit Belliveau qui animera les festivités à la scène de la Vieille Prison Le Trou du Diable le jeudi 7 juillet, avec son approche candide et légèrement déphasée qui fait sa marque de commerce. L’énergie contagieuse de Sara Dufour saura rassembler le public avec sa musique country-folk aux accents bluegrass le vendredi 1er juillet à la scène du Quai Port de Trois-Rivières. Révélation de l’année au Gala de l’ADISQ 2020, Eli Rose promet d’en mettre plein la vue le mercredi 6 juillet sur la scène du Jardin Bell avec sa pop urbaine accrocheuse aux fortes influences américaines.

Véritable artisane de la chanson folk d’ici, Catherine Durand sera de passage au FestiVoix le vendredi 1er juillet à la scène de la Vieille Prison Le Trou du Diable pour présenter le spectacle Vingt, issu de son dernier album du même titre. Le samedi 2 juillet, Mononc’ Serge débarquera au FestiVoix à la scène du Quai Port de Trois-Rivières pour offrir une soirée tout sauf ordinaire. Originaire de Pessamit sur la Côte-Nord, Natasha Kanapé Fontaine sera de passage au FestiVoix le dimanche 10 juillet à la scène de la Vieille Prison Le Trou du Diable pour présenter le spectacle de poésie, slam et chants Nui Pimuten – Je veux marcher.