FestiVoix: 35 nouveaux noms dévoilés

Pour la toute première fois de l’histoire de l’événement, tous les passeports du FestiVoix de Trois-Rivières se sont écoulés en moins d’un mois.

« On a déjà été complet, mais en un temps aussi réduit, c’est la première fois, lance Thomas Grégoire, directeur général du FestiVoix. Vingt-quatre heures après le dévoilement des premiers noms de la programmation, on avait écoulé le tiers des passeports. C’est très réjouissant! Ça témoigne de l’impatience des gens, de leur confiance envers l’événement et de leur appréciation de la programmation. »

Près de 70% des passeports ont été achetés par des gens provenant de l’extérieur de Trois-Rivières, dont un bon pourcentage de l’extérieur de la région. « C’est certain que ça met de la pression sur le marché local, mais heureusement, il reste encore des billets journaliers. Leur prix demeure très accessible pour une journée de spectacles », rappelle M. Grégoire.

L’organisation a profité de la tenue de son cocktail des partenaires pour annoncer 35 nouveaux artistes qui seront de passage pour la 29e édition du FestiVoix, dont plusieurs premières parties des spectacles sur la scène du Fleuve Hydro-Québec. On y verra notamment la chanteuse Anik St-Pierre, qui a participé à la dernière édition de La Voix en France, en première partie de Gregory Charles, mais aussi Les Shirley (1er juillet), Aswell et Pelch (7 juillet), Andréanne A. Malette (8 juillet), Bon Enfant (10 juillet) et Claudia Bouvette (9 juillet).

Par ailleurs, la scène du Jardin des Ursulines ne sera plus seulement consacré au jazz. Cette année, l’offre musicale proposée sur cette scène se diversifie avec des spectacles à saveur pop, trad, jazz, rock et blues.

« Au fil des ans, on s’est aperçu qu’on avait catégorisé nos scènes par styles musicaux, alors que nos scènes sont de plus en plus associées à une ambiance. On a donc décidé de coller la programmation à l’ambiance que l’on souhaite créer à chacune des scènes. Celle du Jardin des Ursulines se rapporte plus à l’apéro et l’offre musicale va le refléter », explique Thomas Grégoire.

Au programme: Marie-Annick Lépine, Martin Levac en formule plus jazz, le groupe trad Le Vent du Nord, Breen Leboeuf qui présentera ses chansons dans de nouveaux arrangements, Dan Bigras avec un spectacle intime en compagnie d’Élizabeth Blouin-Brathwaite, Ghostly Kisses, Carl Mayotte, Eli Rose, ainsi que Pierre Flynn seul au piano.

De son côté, la série chorale se transporte pour une première fois à la chapelle des Ursulines, tandis que la scène du Quai Port de Trois-Rivières proposera des concerts où les découvertes musicales et la musique du monde seront à l’honneur. Les concerts classiques sont de retour à la Maison de la culture, alors que la scène de la Vieille Prison Le Trou du Diable renouera avec les concerts intimes en formule acoustique.

La programmation mise à jour est disponible au www.festivoix.com

Notons que la programmation nocturne dans les bars, de la place de la famille, ainsi que d’autres spectacles sur différentes scènes et dans les CHSLD seront annoncés d’ici quelques semaines.