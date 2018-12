Festival Sunsation: les billets mis en vente

TROIS-RIVIÈRES. Les billets pour la prochaine édition du Festival Sunsation, qui aura lieu le 15 juin prochain, sont déjà en vente.

Les festivaliers et les amateurs de musique électronique pourront se procurer des billets afin d’assister aux représentations de plusieurs artistes internationaux. Les organisateurs du festival désirent offrir un plus grand éventail de Disc-Jockey cette année et plusieurs grands noms sont attendus.

Le Festival Sunsation a vu le jour à Nicolet est déménagé à Trois-Rivières. La dernière édition a attiré plus de 3500 personnes.