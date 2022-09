Encore quelques places disponibles pour Place aux aînés

Après deux années d’absence, le spectacle Place aux aînés se déroulera les 17 et 18 septembre à 14h. Quelques places sont encore disponibles au coût de 15$.

Pour l’occasion, une quinzaine de numéros seront présentés, dans une mise en scène de William Lévesque, assisté d’Éric Langevin.

Sur scène, on verra deux animateurs, un orchestre de 13 musiciens et 11 artistes citoyens âgés de 55 ans et plus. Par ailleurs, un artiste invité surprise sera aussi du spectacle.

Artistes

Jocelyne Beaulieu: chant

Robert Blanchette: chant et guitare

Denis Bouchard: chant

Jean-Marc Bouchard: chant et piano

Normand Corbin: chant et guitare

Jacques Drolet: saxophone

André Gervais: chant

Ginette Jutras: humour

Roger Pozier: chant et guitare (auteur-compositeur-interprète)

Le Cavalier chantant: chant

Guylaine Rousseau: chant

Les billets sont en vente au www.cultur3r.com ou en appelant au 819 380-9797