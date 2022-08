Elle veut vous faire briller jour après jour

La Trifluvienne Laura Lafrance vient de faire paraître son premier livre intitulé Briller jour après jour. Publié de façon indépendante, cet ouvrage regroupe des pensées axées autour du bien-être individuel et collectif.

On y retrouve plus de 200 courts textes, ainsi qu’une vingtaine d’illustrations et d’exercices introspectifs. Le recueil vise à accompagner toute personne qui désire évoluer à travers le quotidien avec plus de légèreté et d’optimisme.

« J’y parle de respect de soi-même, de faire des choses pour notre bien-être et notre plaisir. Ce sont des choses que j’applique dans ma vie. On évolue dans une société où on prend peu de temps pour s’arrêter et se connecter à soi-même. Je voudrais que les gens qui liront le livre puissent prendre une pause du quotidien et prendre le temps de se plonger un peu en eux-mêmes », explique Laura Lafrance.

Ce livre est aussi un peu la continuité naturelle de ses écrits sur son blogue Une fleur sauvage. Ce projet qui a débuté pendant ses études au cégep, lorsqu’elle a senti l’envie de partager ses réflexions sur la société et le bien-être personnel. Ces réflexions la suivent depuis son jeune âge et durant son adolescence, Laura Lafrance a parcouru de nombreux livres pour nourrir et développer sa réflexion.

« Ça fait assez longtemps que j’écris pour le plaisir. J’ai commencé le blogue il y a environ cinq ans. Ça a mieux fonctionné que je ne le pensais au départ. C’est d’ailleurs sur le blogue que j’ai eu des commentaires me suggérant d’écrire un livre. À partir de ce moment, j’ai commencé à construire la vision de ce livre », raconte-t-elle.

Laura Lafrance a alors pris l’habitude de se réserver un moment d’introspection le matin, de regrouper ses pensées et de laisser monter l’inspiration, sans la forcer.

« Ce livre est ma plus grande fierté, confie celle qui est inscrite à la maîtrise en Études littéraires à l’Université du Québec à Trois-Rivières. C’est un rêve depuis que je suis toute petite et de l’avoir fait de façon entièrement indépendante, ça me rend encore plus fière. J’ai dû apprendre comment tout ça fonctionne, mais ça m’a aussi offert une grande liberté pour réaliser ma vision personnelle du livre et de permettre à qui je suis de briller et de me réaliser. »

Le livre Briller jour après jour est en vente en ligne sur la boutique du blogue Une fleur sauvage, ainsi qu’à la librairie Poirier et à L’Exèdre dans la région. Des copies sont aussi en vente à la ferme urbaine Orenda, au Mandala Sacré et à La Forge.