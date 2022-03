Elle se laisse porter par le hasard et l’erreur

L’artiste Cathy Bélanger travaille beaucoup avec le hasard et l’erreur. Ça demande du lâcher-prise, certes, mais c’est ce qu’elle aime. « Quand je n’ai pas d’attente et que je laisse travailler le médium avec moi, c’est là que j’ai de meilleurs résultats, plutôt que lorsque j’ai une idée trop précise en tête. Je me laisse porter par ce qui arrive. »

Jusqu’au 17 avril, elle présente l’exposition Paysages intérieurs à l’Atelier Presse Papier, un projet sur lequel elle a travaillé dans les deux dernières années. Elle y explore le dualisme entre le geste contrôlé et acquis du procédé d’impression de la sérigraphie et le rendu aléatoire, peu contrôlé. Un certain calme se dégage également des œuvres.

Une seule et unique forme a été utilisée pour imprimer l’ensemble des œuvres présentées dans cette étude du hasard et de l’accident en sérigraphie. On peut d’ailleurs la déceler en observant attentivement chacune des œuvres exposées. Elle jongle avec cette forme pour arriver à des moyens d’expression rythmés et inattendus, sans sombrer dans la redondance.

« Avec la sérigraphie, si tu es très cartésien, tu peux travailler dans la perfection, comme si c’était fait à la machine. Je ne travaille pas à l’ordinateur. Je préfère travailler avec des vieilles techniques. En travaillant avec le hasard et l’erreur, je ne serais cependant pas capable de reproduire exactement les mêmes couleurs, les mêmes degrés de transparence ou encore la façon dont ça s’imprimer à l’écran », explique-t-elle.

Pour cette série, l’artiste trifluvienne s’est laissé inspirer par le travail de Jean-Paul Lemieux, en particulier son œuvre Le visiteur du soir. Elle a d’abord exploré la verticalité, les formes lui rappelant des personnages, des ombres humaines. Au fil du temps, ce sont des paysages à l’horizontal qui ont fini par s’imposer.

Il faut dire que la notion de paysage fait partie de la démarche artistique de Cathy Bélanger depuis longtemps, que ce soit en sérigraphie, à la peinture à l’huile sur des panneaux de bois ou encore à l’aquarelle. « Les paysages me suivent depuis longtemps. C’est surtout un prétexte pour travailler la couleur, souligne-t-elle. La couleur, c’est ce qui me passionne. »

L’exposition est composée de sérigraphies à tirage unique, mais également de reliures et d’impressions numériques.

Cathy Bélanger a complété son baccalauréat en Arts visuels à l’Université du Québec à Trois-Rivières en 2007. Depuis, elle a pris part à plusieurs expositions collectives dans la région, dont à une exposition présentée dans le cadre du circuit parallèle de la 10e Biennale internationale d’estampe contemporaine de Trois-Rivières. Elle a également participé à l’habillage artistique d’un piano public au Moulin seigneurial de Pointe-du-Lac. Ses estampes ont été acquises à plusieurs reprises par la Bibliothèque des Archives nationales du Québec.