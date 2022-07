Du cirque au cœur de la forêt du Moulin seigneurial

Présenter des spectacles de cirque écoresponsables, c’est la mission que s’est donné l’organisme Acting For Climate – Montréal. En compagnie du Cirque Barcode, ils viendront présenter leur spectacle Branché dans la forêt du Moulin seigneurial de Pointe-du-Lac le 18 août.

La particularité de ce spectacle, c’est que chaque représentation est unique puisque la représentation s’adapte en fonction du lieu extérieur dans lequel il est présenté.

« Quand on arrive à un endroit, on prend quelques heures pour adapter le spectacle au lieu. On souhaite vraiment mettre en valeur le décor naturel et amener le public en pleine nature pour l’occasion. Ça nous demande beaucoup de flexibilité dans la scénographie. En même temps, ça nous permet de ne pas avoir à traîner de décor, ni à générer de déchets, ni à laisser des empreintes de matériel durant le spectacle », explique Nathan Biggs-Penton, fondateur et codirecteur d’Acting For Climate – Montréal.

« Développer cette pratique d’adaptation au milieu fait aussi écho à ce que l’humanité a besoin, soit d’être en écoute avec la nature plutôt que de continuer à la modifier pour notre confort, ajoute-t-il. On ne veut pas être moralisateur avec le spectacle Branché. On espère inspirer à agir, trouver des façons d’inspirer les gens à faire de petits changements chez eux, à petite comme à grande échelle, et ce, à travers les émotions qui émanent d’une performance de cirque. »

Le spectacle évoque avec simplicité et optimisme le sujet de la crise climatique en célébrant la force de la communauté.

Branché comportera son lot d’acrobaties et de prises de risques, mais aussi beaucoup d’écoute et de sensibilité. »C’est du cirque de haut niveau, mais on amène la technique de cirque dans trois volets distincts. Le premier est plus circassien et traduit cette joie et cette folie de s’amuser sans trop réfléchir au résultat. On se laisse aller, on joue, on tombe parfois. Ça fait partie de notre pratique », précise Nathan Biggs-Penton.

Les huit artistes de cirque entraîneront ensuite le public un peu plus loin dans la forêt pour une seconde scène époustouflante, puis encore un peu plus loin où ils créeront des figures acrobatiques tous ensemble.

« Les déplacements durant le spectacle nous permettent d’utiliser au maximum le décor naturel autour de nous. On est capable d’aller chercher des coins un peu cachés. Les déplacements sont tous animés », indique-t-il.

Le spectacle Branché débutera à 18h, le 18 août, au Moulin seigneurial. L’activité est gratuite. Aucune réservation n’est requise. Notons que la représentation sera remise au lendemain en cas de pluie.

Acting For Climate est un mouvement qui a vu le jour en Norvège en 2015 dans l’objectif de réunir une communauté d’artistes de cirque interpellés par les enjeux climatiques. Lorsque Nathan Biggs-Penton a déménagé à Montréal, il trouvait illogique d’avoir à prendre l’avion pour prendre part aux activités de l’organisme en Europe.

« Ça n’avait pas de sens. C’est à ce moment qu’on a mis en place une compagnie sœur à Montréal, raconte-t-il. Ici, on a mis l’accent sur le spectacle Branché jusqu’à présent, afin de bâtir la compagnie doucement. Trois autres projets s’en viennent bientôt, également. On aimerait tout de même faire évoluer Branché pendant des années pour qu’il puisse continuer de vivre. Ça nous permet aussi de faire tourner du cirque au Québec plutôt qu’à l’international. »