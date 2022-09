Du Canon de Pachelbel aux Beatles

Le quatuor à cordes Ambitus est de retour à la Cathédrale de l’Assomption, sur la rue Bonaventure, pour présenter le grand concert Des violons sous les chandelles le 30 septembre.

C’est sous un éclairage tamisé, dans une église uniquement illuminée de chandelles, que les musiciens interpréteront plusieurs grandes œuvres.

On y entendra le fameux Canon de Pachelbel en levée de rideau, suivi des plus belles chansons de Jacques Brel, d’un concerto de violon de Vivaldi et de trois extraits de la suite pour orchestre l’opéra Carmen de Bizet, dont le très connu Toréador. Les notes du Bolero de Ravel s’élèveront aussi dans l’enceinte de la cathédrale, ainsi que quelques surprises.

Le quatuor revisitera aussi des chansons des Beatles.

Le concert débutera à 20h.

Les billets sont en vente au coût de 35$ au www.concertchandelle.com. Des billets seront aussi en vente à la porte le soir du spectacle.