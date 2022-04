Direction Festival international de musique universitaire pour Wooden Shapes

Du 2 au 5 juin, la formation trifluvienne Wooden Shapes ira représenter le Canada au prestigieux Festival international de musique universitaire (FIMU) en France.

Chaque année, la ville de Belfort se transforme en immense scène musicale et reçoit plus d’un millier de musiciens-étudiants provenant d’une quinzaine de pays. En raison de la pandémie, l’événement avait été annulé en 2020 et en 2021.

Julien Chandonnet, David Beaudry, Étienne Demers, William Boisvert, Maggie Dudemaine et François Brunelle attendent avec impatience et fébrilité de participer au FIMU, surtout que cette participation est un prix que la formation avait remporté lors de l’édition 2019 de Cégeps en spectacle.

« Nous sommes vraiment excités! Ce sera toute une expérience pour nous et notre première expérience du genre outremer. Le festival met de l’avant des styles musicaux vraiment variés et nous serons tous des étudiants sur place, indique la violoncelliste Maggie Dudemaine. Ça s’annonce être une expérience ultra enrichissante. C’est un festival de quelques jours, mais on aura l’occasion de faire beaucoup de représentations dans beaucoup d’endroits différents. Comme musicien, c’est rare de pouvoir vivre ça. »

On pourrait s’attendre de l’ensemble à corde qu’il se spécialise en musique classique. Pourtant, bien que les six membres détiennent une formation en musique classique, Wooden Shapes se sonne pour mission de dépasser les frontières de la musique classique pour explorer plusieurs styles. Ensemble, violons, altos, violoncelle et contrebasse sont poussés à leur limite pour réaliser des interprétations encore jamais entendues.

« On veut rendre la musique accessible à tout le monde. On peut réinterpréter à notre sauce de la musique de film, des chansons traditionnelles de la Bottine souriante tout comme des succès de Supertramp ou de Queen. On a aussi cette particularité qu’on fait aussi nos compositions originales », souligne-t-elle.

Les curieux pourront avoir un avant-goût du programme musical qui sera présenté au FIMU le 22 mai à 15h au 225, rue Lupien. Une contribution volontaire sera demandée dans le but de permettre aux musiciens de finaliser les dernières dépenses liées au projet.

« On espère accueillir beaucoup de gens. C’est un programme particulier que l’on a préparé précisément pour le festival. Il n’y a pas que du rock. On s’amuse dans tous les styles, incluant certaines de nos compositions », précise Maggie Dudemaine.

Wooden Shapes a également lancé une campagne de sociofinancement par le biais de la plateforme La Ruche afin d’amasser des fonds pour aider le groupe à financer une partie des coûts pour une partie du logement, du transport et de la nourriture en France pour les six musiciens. Jusqu’à présent, la campagne a passé le cap des 45% de l’objectif de 6000$.

Pour soutenir Wooden Shapes sur La Ruche: https://laruchequebec.com/fr/projet/six-jeunes-musiciens-representent-le-canada-en-france

Plus tard cet été, Wooden Shapes proposera un spectacle instrumental rock à Quai en fête, à Bécancour.