Deux nouvelles expositions au Centre d’exposition Raymond-Lasnier

Jusqu’au 5 juin, le Centre d’exposition Raymond-Lasnier accueille deux nouvelles expositions. Le duo Hélène et son mari y présente sa toute première exposition Pourquoi tant de beauté sur l’aile d’un papillon?, tandis que les artistes trifluviennes Suzie Bergeron et Eliane Ste-Marie proposent un jumelage de broderie et de papier dans Le Cabinet.

Pourquoi tant de beauté sur l’aile d’un papillon? se veut une rencontre des pratiques individuelles d’Hélène Chouinard et de Jean-Robert Drouillard, originaires de Québec.

Depuis 2010, les deux artistes collaborent de plus en plus sur des projets qui unissent leur pratique: celle de la conception d’objets céramiques pour Hélène Chouinard et celle de la sculpture pour Jean-Robert Drouillard.

Il émane de cette exposition douceur et fragilité.

Alors que la vue d’ensemble des près de 800 moulages de céramiques au doux dégradé de couleurs et placés avec précision impressionne, c’est dans l’infiniment petit et le détail que se démarquent les œuvres de l’exposition Le Cabinet.

Dans ce cabinet de curiosité artistique, les deux artistes reproduisent animaux, plantes, instruments présentés sous une cloche de verre, en vitrines ou encore encadrés à l’aide de papier et de broderie.

Les visiteurs sont appelés à s’attarder aux détails des œuvres pour en apprécier les nombreux détails et à laisser place à leur créativité pour s’immiscer dans cet hommage au passé.

Le Centre d’exposition Raymond-Lasnier est ouvert du mardi au dimanche de 10h à 17h. L’accès au centre d’exposition est gratuit.