Deux heures 100% Broadway

TROIS-RIVIÈRES. Des extraits de Funny Girl, Guys and Dolls, Hamilton, Dear Evan Hansen, Thoroughly Modern Millie, Hamilton, Mathilda et bien d’autres attendent les spectateurs qui assisteront au spectacle 100% Broadway des Productions des 42e rue.

«Une revue musicale comme celle-là nous donne l’occasion de faire découvrir les artistes qui ont chacun leur numéro à titre de soliste. La troupe est habituée d’offrir des numéros plus comiques, touchants, dynamiques et chorégraphiés qui les mettent en valeur», explique Manon Carrier, coordonnatrice des Productions de la 42e rue.

Les artistes de la troupe ont aussi l’opportunité de sortir de leur zone de confort avec, entre autres, les deux extraits tirés de Hamilton qui flirte avec le hip-hop et le RnB.

«Les extraits nous amènent à découvrir de nouveaux domaines. Par exemple, dans un numéro, on est amené à jouer des percussions avec des objets de la vie courante», ajoute-t-elle.

Au total, 13 chanteurs et près d’une dizaine de musiciens monteront sur la scène de la salle Anaïs-Allard-Rousseau pour interpréter les 21 extraits au programme. William Lévesque signe la mise en scène, assisté d’Éric Langevin lors des répétitions.

Pour élaborer le spectacle, la troupe s’est basée sur des extraits qui l’attiraient, ses coups de cœur. Cela entraîne une grande diversité dans les pièces sélectionnées. Malgré tout, les Productions de la 42e rue assurent que le spectacle ne sera pas décousu. En ce sens, Manon Carrier a écrit des transitions théâtrales pour donner du rythme et de la fluidité au spectacle.

Il faut dire que l’un des principaux avantages de la revue musicale est que cela permet à la troupe d’aller piger un ou deux numéros de différentes pièces sans avoir à payer les droits pour la production complète ou dont les droits ne sont pas encore disponibles.

Également, cela donne la chance aux artistes d’interpréter des extraits de pièces qui seraient normalement trop compliquées ou trop coûteuses à recréer sur la scène de la Maison de la culture.

«Ce spectacle est une bonne entrée en matière. Tous les extraits sont des pièces qu’on aime à la première écoute. Ce sont des morceaux faciles à écouter, accessibles et colorés. Ça bouge beaucoup. On peut aller rejoindre un large public, qu’il soit familier ou non avec Broadway»

100% Broadway | Maison de la culture | 18, 19 et 20 janvier | Billets: cultur3r.com ou 819 380-9797