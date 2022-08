Des spectacles aux nombreux bienfaits pour les enfants

Depuis plus de 20 ans, Culture Trois-Rivières propose une programmation spécialement pour le jeune public. Les écoles ont rapidement profité de l’occasion pour initier les élèves du primaire aux arts de la scène et à leur faire découvrir différentes formes d’expression artistique.

« L’école est un bon outil pour initier les jeunes à cette offre culturelle. Ça fait d’ailleurs partie du cursus scolaire de faire des activités culturelles. Ça peut se faire en classe, mais de notre côté, on voulait leur proposer de faire une sortie culturelle dans des lieux professionnels. Ce n’est pas la même chose, car dans un lieu culturel, il y a des codes, un vocabulaire associé. Tout cet univers autour de la sortie est aussi bénéfique pour l’enfant et ça fait partie de son expérience », soutient Mélanie Brisebois, directrice des arts de la scène chez Culture Trois-Rivières.

« Il y a une expertise qui s’est développée autour de ces sorties scolaires pour accueillir les groupes, poursuit-elle. Des outils pédagogiques en lien avec la sortie scolaire sont aussi développés. Ça nous permet aussi de rejoindre un plus large public et de sensibiliser les enfants aux arts. »

La programmation s’annonce d’ailleurs prometteuse pour le jeune public pour les prochains mois. Culture Trois-Rivières présentera notamment un théâtre de marionnettes proposant un récit chevaleresque humoristique (Furioso), du cirque clownesque (Octave et Camping), du théâtre acrobatique pour aborder le parcours des immigrants (Ceux qui n’existent pas) ou encore de la danse (Glitch).

« À Trois-Rivières, on a toujours eu un beau succès pour les arts de la scène. On ajoute souvent des supplémentaires parce qu’il y a une forte demande. Je pense qu’on est choyé, car on a un public et des enseignants qui nous suivent », souligne Mme Brisebois.

Par ailleurs, pour la première fois, Culture Trois-Rivières proposera la pièce Arbre tout un monde. Conçue par le Théâtre Motus, cette pièce a ceci de particulier qu’elle est adaptée et exclusive aux enfants vivant avec un trouble du spectre de l’autisme.

« C’est limité à une classe par représentation. Nous avons déjà deux représentations complètes et une troisième en attente. C’est très complexe parce que c’est adapté à la réalité des enfants. De notre côté, il y a tout un contexte prévu à l’accueil pour que les enfants vivent une belle expérience. La Maison de la culture était bien adaptée pour présenter ces représentations, alors on a voulu l’expérimenter. C’est une belle avancée pour le théâtre jeune public », explique la directrice des Arts de la scène chez Culture Trois-Rivières.

« Ce qu’on fait a plus d’impacts positifs qu’on pense »

Les bienfaits des arts et des activités culturelles pour les enfants, incluant les arts de la scène, ont été démontrés par plusieurs études. On peut mentionner les incidences positives au niveau de la réussite scolaire, des aptitudes sociales et communicationnelles, de l’intégration et de la relation à son environnement, ainsi que de la santé physique et mentale.

Mélanie Brisebois est à même de constater ce que retirent les enfants de leur visite dans les salles de spectacle de la ville. « On essaie de proposer différents styles de spectacles et pour différentes catégories d’âge. Quand tu en vois deux ou trois dans l’année, c’est sûr que certains éléments te marquent. Tu développes aussi ton esprit critique, ton vocabulaire. C’est aussi tout ce qui entoure la sortie culturelle », note-t-elle.

Elle a été marquée par la réaction d’une élève de 4e année. Il y a plusieurs années, des gens de différents âges et milieux ont assisté à une lecture publique de la pièce Le bruit des os qui craquent qui abordait la situation des enfants soldats dans certains pays.

« Pour la première fois de sa carrière, l’auteur Suzanne Lebeau, qui pond toujours des textes percutants, ne savait pas à quel public s’adressait sa pièce. On avait levé la main pour tenir une lecture publique. Je me souviens d’une enseignante qui y était avec une élève de 4e année qu’elle n’assisterait jamais à la pièce avec ses élèves parce que le sujet était trop dur. L’élève qui était à côté lui a dit qu’elle n’était pas d’accord en précisant qu’elle trouvait important de savoir que ça existe ailleurs et que des jeunes de son âge vivaient cette réalité », raconte Mme Brisebois.

« Ça a été un exemple flagrant qu’on ne se trompe pas de proposer des œuvres variées aux enfants. Ça allume leur conscience sociale et peut-être même une future passion ou un futur métier. Ce qu’on fait a pas mal plus d’impacts positifs qu’on pense, ajoute-t-elle. Je pense que l’adulte doit faire confiance aux jeunes. Je suis convaincue qu’on a un bel outil pour ouvrir des portes et des horizons. »

Notons qu’au-delà des sorties scolaires, la plupart des spectacles proposés pour le jeune public ont aussi une représentation destinée aux familles le dimanche en après-midi. Pour en savoir plus sur la programmation: www.cultur3r.com.