Des activités culturelles pour les Fêtes

Plusieurs activités culturelles seront proposées pour divertir petits et grands durant la période des Fêtes. Voici quelques suggestions.

Nicolas Noël – Le cristal du temps

Nicolas Noël offre un nouveau spectacle enchanteur pour l’ensemble de la famille le 29 décembre à 15h à la salle J.-Antonio-Thompson. Les enfants pourront écouter le père Noël raconter et chanter ses merveilleuses histoires dans une ambiance féerique. Billets: www.cultur3r.com ou 819 380-9797

Les deux pieds dans le patrimoine

Jusqu’au 15 janvier, le duo composé de Jean-François Cooke et de Pierre Sasseville présente l’exposition « Les deux pieds dans le patrimoine » au Centre d’exposition Raymond-Lasnier. Qualifié de déjanté, d’hétéroclite et de polymorphe, leur univers oscille constamment entre absurdité et exaltation, entre l’émerveillement bon enfant et l’humour noir. Leur art comporte plusieurs niveaux de lecture, s’ancre dans la spécificité québécoise et collectionne les clins d’œil à l’histoire de l’art, à la culture populaire et à l’actualité politico-économique. Entrée gratuite.

Alerte à l’usine

Le musée Boréalis sera ouvert pendant les Fêtes. C’est l’occasion d’aller découvrir ses expositions, mais aussi de tester son jeu d’évasion Alerte à l’usine. Les participants sont appelés d’urgence en remplacement pour le « shift » de nuit d’un ami gardien de sécurité à l’usine de la CIP. Normalement, c’est plutôt tranquille la nuit et il n’y a presque aucun employé. Mais le calme ne va pas durer…! Réservation: www.cultur3r.com

Lueurs et ambiances du temps des Fêtes

Jusqu’au 30 décembre, le Musée Pierre-Boucher propose gratuitement une toute nouvelle exposition de Noël à la Sacristie du Séminaire Saint-Joseph. L’exposition regroupe une sélection de crèches originales, de santons de Provence et de sapins scintillants et se veut un retour aux plaisirs du temps des Fêtes, au partage et aux rencontres festives. Notons que l’institution sera fermée les 24, 25, 26 et 27 décembre. L’exposition reprendra l’horaire régulier les 28, 29, et 30 décembre.

Une veillée de danse et musique trad

La population est invitée à une soirée festive le 28 décembre au Pavillon communautaire (350, côte Richelieu) pour s’amuser au rythme de la danse et de la musique traditionnelle québécoise. La Famille Aucoin s’associe aux Compagnons du folklore québécois à Trois-Rivières ainsi qu’à l’organisme Les Belles Veillées de la Batiscan pour la réalisation de cet événement qui se veut rassembleur et accessible au grand public, initié ou non à ce style de soirée. L’accordéoniste trifluvien Gaston Nolet se joindra à la fête. La veillée débutera à 20h, avec en extra une initiation aux figures de danse à 19h30. Les néophytes ne seront pas laissés de côté puisque chaque danse sera expliquée au fil de la soirée par la calleuse Capucine Maldague-Mathieu. Les billets seront en vente le soir de la veillée trad à la porte.

Des expositions pour la famille

Le Musée POP propose plusieurs expositions pour les familles durant le temps des Fêtes: l’exposition jeunesse L’ADN des superhéros, la Virée des flos et des flounes dans l’exposition Attache ta tuque, les décors d’hier et d’aujourd’hui dans l’exposition Changer de décor ou encore Épingler le Québec et ses milliers de macarons témoignant de l’histoire du Québec. Une visite de la Vieille prison conçue pour les 8 ans et plus est aussi offerte. Le Musée et la Vieille prison seront ouverts les 28, 29 et 30 décembre 2022 ainsi que du 4 au 8 janvier 2023, de 10h à 17h. Réservation requise pour la Vieille prison.

Tracés de voyage – 20 ans d’allers-détours

Cette exposition présentée jusqu’au 12 février à l’Espace Pauline-Julien convie les visiteurs à un tour du monde en œuvres imprimées, intégrant chacune une animation de réalité augmentée. L’intention est de plonger les visiteurs dans les différents pays pour qu’ils participent à l’expérience et intègrent leurs propres souvenirs comme des voyages qu’ils ont eux-mêmes vécus.

Un calendrier de l’Avent particulier

Jusqu’au 7 janvier, le Musée des Ursulines présente son calendrier de l’Avent. Les visiteurs peuvent y ouvrir toutes les portes pour découvrir 38 traditions ou anecdotes des Ursulines, des photos et des objets en lien avec la période des Fêtes. Aussi, un vaste chantier de construction est en cours au réfectoire! Les visiteurs sont invités à venir reproduire la rue des Ursulines en jeu de blocs Lego. Une maquette et des photos serviront d’inspiration. La participation à cette activité est incluse dans les droits d’entrée du Musée. Le Musée des Ursulines sera ouvert les 22, 23, 26, 29 et 30 décembre de 10h à midi et de 13h à 17h. La reprise de l’horaire normal se fera le mercredi 5 janvier. (M.E.B.A.)