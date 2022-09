De nouveaux exposants et produits à découvrir aux Délices d’automne

Les Délices d’automne seront de retour du 7 au 10 octobre sur l’Esplanade de Trois-Rivières sur Saint-Laurent. Au programme: ateliers, conférences culinaires, duels de chefs, dégustations et plus.

Pour l’occasion 75 exposants en tous genres seront au rendez-vous. Les visiteurs pourront déguster différents produits proposées par des producteurs, transformateurs et restaurateurs de partout au Québec. Notons qu’un peu plus de 50% des exposants provienne de la Mauricie.

Par ailleurs, 34 exposants en seront à une première présence aux Délices d’automne. « Il y aura beaucoup de diversité et on pourra découvrir plusieurs exposants méconnus qui veulent justement utiliser cette vitrine pour se faire connaître, souligne Ève-Marie Marchand, chargée de projet pour les Délices d’automne. C’est intéressant de voir l’intérêt des plus petits producteurs envers l’événement, aussi. Par exemple, on retrouvera des produits à base d’insectes et des produits fumés. Avec l’essor des microdistilleries, ces dernières années, on retrouvera également une belle sélection de ces produits. On sent aussi que les exposants ont hâte de participer aux Délices d’automne. »

L’événement proposera des conférences animées par Geneviève Everell, l’entrepreneure derrière Sushi à la maison, la nutritionniste Geneviève O’Gleman et Caroline Huard alias Loounie.

Geneviève Everell présentera ses conférences L’ABC des makis et Une petite soupe rapido presto le samedi 8 octobre. Le lendemain, Geneviève O’Gleman proposera des recettes et trucs et astuces pour manger santé à petit prix, tandis que le lundi, Loounie prendra les commandes de la cuisine pour les ateliers Légumineuse 101 et De plus en plus végé? Elle partagera aussi son approche ludique et décomplexée d’une alimentation végétale accessible à tous.

Sept espaces thématiques accueilleront les visiteurs sur le site des Délices d’automne. La cuisine et l’atelier sont de retour. Les traditionnels duels de chefs sont de retour pour mettre en valeur les talents de la région.

En nouveauté, on retrouvera l’espace La Serre et les Jardins. Cet espace mettra l’accent sur l’agriculture urbaine, les plantes et les pousses. « Ce nouvel espace sera un lieu pour célébrer l’agriculture urbaine et le développement durable, précise Marie-Michelle Mantha, directrice générale adjointe de la Corporation des Événements de Trois-Rivières. La programmation mettra en valeur différentes facettes de l’agriculture urbaine et l’économie circulaire, entre autres. Les gens pourront ensuite ramener ces techniques à la maison. »

Les activités s’adresseront aux petits et grandes avec des thématiques telles que jardiner 12 mois par année, apprivoiser la germination et les pousses ou encore réaliser son compost.

L’espace Le Grill accueillera les as de la grillade dans un espace pergola. C’est l’auteur du blog culinaire Le presse citron, Patrick Lavoie, maniera le grill, le fumoir et le BBQ pour présenter des techniques aux amateurs.

Les Délices d’automne ramène également le Bistro expérientiel. Celui-ci se trouvera au confluent du fleuve Saint-Laurent et de la rivière Saint-Maurice. En parallèle, des artistes d’ici mettront de l’ambiance musicalement tout au long du week-end de l’Action de Grâce.

La programmation complète et le liste des exposants est disponible au delicesdautomne.qc.ca.

Un forfait en prévente

Les festivaliers pourront se procurer un forfait de dégustation en prévente. En plus de bénéficier d’une carte de dégustation rechargeable, les personnes ayant acheté un forfait en prévente auront l’opportunité de déguster, en primeur, un tout nouveau produit de La Crèmerie des Trois-Rivières.

On peut se procurer un forfait en prévente sur le site Web des Délices d’automne.