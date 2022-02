DANSEncore: retour des compétitions en présentiel

Le Festival international DANSEncore se de retour en présentiel au coeur du centre-ville de Trois-Rivières du 2 au 5 juin. Cela marque également le retour des compétitions en présentiel.

Les compétitions se dérouleront à la salle J.-Antonio-Thompson et à l’Hôtel Delta CECI les 4 et 5 juin. Des centaines de danseurs et leur famille sont attendus pour l’occasion.

Cette activité appréciée de la relève en danse se veut une source importante de motivation et de dépassement. Elle permet aussi de mettre en lumière tout le talent et les efforts des jeunes.

Pour le Festival, il est primordial que les compétitions demeurent un espace de partage et d’apprentissage.

Cette année, plus de 24 000$ seront remis en prix et en bourses aux participants.

Les inscriptions débuteront le lundi 28 mars à 10 h via le www.dansencore.ca.

Rappelons que les compétitions avaient été annulées en 2020, tandis qu’elles avaient été présentées en version virtuelle en 2021. (M.E.B.A)