DANSEncore: les troupes internationales sont de retour

Le Festival international DANSEncore s’installera au cœur du centre-ville de Trois-Rivières du 2 au 5 juin pour un retour 100% en présentiel. Pour l’occasion, on attend 120 artistes professionnels du Canada, des États-Unis, de Cuba, d’Espagne, de France, des Pays-Bas, d’Italie et d’Argentine.

Plusieurs nouveautés attendent les amateurs du festival. Un Battle danses urbaines mettant en vedette des danseurs professionnels sera présenté le samedi après-midi à la place de l’Hôtel-de-ville. Huit danseurs d’ici et de l’international livreront des performances de tous styles sous le groove du DJ. Trois juges détermineront le grand gagnant.

Pour la première fois, une classe publique de ballet en plein air sera proposée le dimanche à midi. Petits et grands, avec ou sans expérience en danse, auront l’opportunité de s’initier au ballet à cette occasion.

« C’est vraiment pensé pour monsieur et madame tout-le-monde. On aimerait que ce soit une activité qui revienne chaque année. Même les passants et les enfants pourront le faire », souligne Mireille Bertrand, adjointe à la direction artistique du Festival international DANSEncore.

Par ailleurs, le film Mélodies perdues, l’adaptation du dernier spectacle des Ballets Jazz de Montréal Vanishing Melodies – musique Patrick Watson, sera projeté en plein air à la place de l’Hôtel-de-ville les 3 et 4 juin à 22h, tout juste après le Gala.

Notons aussi que DANSEncore présentera sur une scène extérieure le spectacle d’Infinite Flow, une troupe qui prône la danse inclusive. « La directrice de la troupe a subi un accident vasculaire à 24 ans et, à la suite du trauma, elle a abandonné la danse. Trois ans plus tard, elle a cliqué pour la pratique en couple et a dansé avec un danseur paraplégique. Sur scène durant le festival, on verra des danseurs professionnels avec ou sans handicap dialoguer par la danse », raconte Maria Juliana Velez, directrice générale et artistique du Festival international DANSEncore.

Gala, spectacles contemporains et party zumba

Les habitués renoueront avec plusieurs activités qui font le succès de l’événement d’année en année, dont le Dansexpérience, les spectacles contemporains, le party zumba et le Gala.

« On voulait garder les activités que les gens aiment, mais aussi leur donner notre touche. Par exemple, nous avons invité des compagnies différentes, dont plusieurs qui en seront à leur première présence au festival. Beaucoup nous arrivent également avec des créations originales qui n’ont pas encore été présentées ailleurs, explique Maria Juliana Velez, directrice générale et artistique du Festival international DANSEncore. Je pense qu’on a eu beaucoup d’audace en invitant des compagnies de danse qui œuvrent dans des styles, des dynamiques et des propositions qui n’ont jamais passé au festival jusqu’à maintenant. »

Le Gala du vendredi et du samedi mettra notamment en vedette Mario Glez, Ballet Hispanico, The Ruggeds, RB Dance, Janie et Marcio et cie, Yannick et Éliana, Tina Desrochers, ainsi qu’une prestation surprise.

Du côté des spectacles contemporains, on verra les six danseurs de Tentacle Tribe dans leur nouveau spectacle Prism qui allie danses de rue, arts martiaux et danse contemporaine le vendredi. Le lendemain, MiCompania fait un retour à DANSEncore avec Infinito. La troupe était venue présenter un extrait de ce spectacle en 2019. Cette fois-ci, ce sera l’occasion de découvrir l’œuvre complète.

« On avait des classiques que les gens aiment et qu’on voulait ramener. On sait que dans le futur, on aimerait garder les nouveautés. Ça fait deux ans qu’on ne peut pas du tout amener de l’international à cause des frontières. On a beaucoup d’international cette année, en particulier de l’Europe. Je pense que c’est la première fois qu’on accueille autant de troupes d’Europe et d’Amérique latine ensemble », fait remarquer Mireille Bertrand.

Les spectacles gratuits seront aussi de retour durant le week-end du 4 et 5 juin sur deux scènes extérieures, soit la Grande scène Port de Trois-Rivières, près du fleuve, ainsi que la scène place de l’Hôtel-de-ville. Au programme: le malembo de Malevo, le hip-hop énergique des Enfants de la ville, l’évolution du Bboy avec BB0YIZM, la polka chinata d’Alessandro Sciarroni, une interprétation du Petit Prince, ainsi que le breakdance acrobatique de Break Citiy All-Stars qui a préparé un spectacle interactif avec le public.

En parallèle, les compétitions reviennent en présentiel les 4 et 5 juin. Plus de 24 000$ seront remis en prix et en bourses aux participants. DANSEncore propose également une programmation de 28 classes de maître pour tous les niveaux et styles.

Les billets pour assister aux spectacles en salle du Festival international DANSEncore seront en vente dès le 26 avril à 13h à dansencore.ca ou en appelant au 819 601-2673 poste 0.