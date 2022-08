Claudia Bouvette et Tyler Shaw au Cabaret de l’Amphithéâtre Cogeco

Le 20 novembre prochain, le Cabaret de l’Amphithéâtre Cogeco accueillera deux artistes en plein essor, Claudia Bouvette et Tyler Shaw, à l’occasion d’un spectacle spécial offert en admission générale.

Tyler Shaw est un artiste aux ventes multi-platines, producteur et acteur. Le sino-canadien, originaire de Vancouver, a sorti son titre phare Kiss Goodnight en 2012, atteignant rapidement des ventes platines. Il a ensuite fait paraître ses albums Yesterday, Intuition et l’éponyme Tyler Shaw. C’est sur ce troisième album que l’on retrouve la chanson estivale à succès Remember, la ballade romantique When You’re Home et le single pop I See You qui a atteint le top 10.

Depuis, il a été en nomination aux Prix Juno dans les catégories « Artiste de l’année » et « Album pop de l’année » et a fait la première partie de plusieurs artistes internationaux, dont Shawn Mendes et Alessia Cara, en plus de faire une tournée avec Selena Gomez.

De son côté, Claudia Bouvette s’est d’abord fait remarqué à la télévision, notamment à Mixmania 2 et Jérémie, avant de faire paraître son EP Cool it en 2019. Les huit titres du EP génèrent rapidement un engouement pour la jeune artiste. C’est avec Connor Seidel, son complice de longue date, qu’elle a coécrit et coréalisé la grande majorité des 14 pièces qui ont formé son premier album complet, The Paradise Club.

Les billets pour assister à cette soirée spéciale sont en vente dès maintenant sur amphitheatrecogeco.com, à la billetterie de la salle J.-Antonio-Thompson et au 819 380-979.